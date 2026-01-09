快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

蕭邦大賽銅牌、馬祖卡獎加身！劉珒Kate Liu 2026載譽重返臺灣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
劉珒（Kate Liu）再次重返臺灣，於今年4月舉行《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。圖/聯合數位文創提供
劉珒（Kate Liu）再次重返臺灣，於今年4月舉行《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。圖/聯合數位文創提供

備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於2026年4月帶來全新一場《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，這次演出不僅象徵她時隔兩年重返臺灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。早鳥限時優惠於1月9日中午12點開放搶先購，購票最低可享85折，誠摯邀請樂迷把握機會，親身聆聽當代最受矚目的蕭邦詮釋者之一。

從蕭邦大賽脫穎而出的國際注目焦點

劉珒於2015年國際蕭邦鋼琴大賽，以充滿詩意與色彩的音樂語彙驚豔評審與樂壇，榮獲第三名；賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎，以及在波蘭國家廣播電台舉行的聽眾票選活動中，憑藉充滿波蘭精神的演出，獲得最受歡迎獎。這份銅牌成績，為她贏得國際樂壇的廣泛認可，也讓她成為繼阿格麗希、內田光子、夏巴諾娃與阿芙蒂耶娃之後，少數躋身前三名的女性鋼琴家之一，奠定其在國際鋼琴界的重要地位。此後，她巡演足跡遍及全球頂尖音樂廳，與多國一流樂團合作演出，持續以細膩、深沉且具穿透力的音樂，感動無數樂迷與專業評論。

劉珒（Kate Liu）在2015年國際蕭邦鋼琴大賽中榮獲第三名。圖/聯合數位文創提供
劉珒（Kate Liu）在2015年國際蕭邦鋼琴大賽中榮獲第三名。圖/聯合數位文創提供

2026年《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》以動與靜交織，展現鋼琴的極致層次

本次演出曲目以「動靜之間」為核心概念，蕭邦的《四首馬厝卡舞曲（作品30）》展現她對節奏彈性與民族語感的高度掌握；《降B小調第二號鋼琴奏鳴曲（作品35）》則充滿緊張對比與深層情感。下半場則由舒曼《C大調阿拉貝斯克（作品18）》與布拉姆斯《C大調第一號鋼琴奏鳴曲（作品1）》構築豐沛張力，展現劉珒在詩意氣質與結構控制之間的成熟平衡。這不僅是曲目的升級，更是她在音樂歷程上的全新展開。

自首次演出以來，劉珒的鋼琴獨奏會屢創熱烈口碑；2026年4月28日重返臺灣登上國家音樂廳舞台，將讓樂迷見證她從國際舞台淬鍊而來的深度與力量。早鳥優惠將於1月9日中午12:00於 udn售票網獨家開賣，限時優惠最低85折。更多訊息，請隨時關注瘋表演粉團官網

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創／亞藝藝術

時間：2026年4月28日 19:30

地點：國家音樂廳

演出票價：2200 / 1900 / 1600 / 1300 / 900 / 600

客服專線：(02)2649-1688（每日 09:00~17:00）

大宗購票：(02)2649-1689分機1（週一至週五 09:30~17:00）

早鳥優惠：2026/1/9(五)12:00~2/3(二)23:59

鋼琴 音樂 馬祖

