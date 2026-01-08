擋不住寒冬！營運11年台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場

營運11年的台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場，VOUX指出，「在整體市場與營運挑戰下，因未能擴散及達到損益平衡，經過深思熟慮，決定將品牌結束，未來將繼續在布料研發上努力」。

對此消息，有網友指出「同事剛下單，包裹還在路上，品牌先宣告結束。這行就是這樣，外表風光，其實庫存積壓、獲利被廣告費吃乾抹淨。再優的防水透氣，也防不住現金流斷裂的寒冬。好的品牌買少見少，各位且穿且珍惜」。

VOUX從布料研發、布料出口貿易起家，品牌主打衣著設計、打版、生產全程台灣設計、製造。雖能機能服飾市場需求正夯，但在各大國際品牌強力競爭下，要在市場卡位、競爭並不是件容易的事。

於是，VOUX最後決定在社群平台上發出告別信。

「經過11年的努力與堅持，VOUX機能服飾品牌，即將畫下句點。回首這段旅程，VOUX全心投入將心血注入每一寸布料、每一道剪裁、設計與工藝，我們始終相信品質是品牌存在的根本，好的產品會自己說話。

然而，儘管產品深受好評，在整體市場與營運挑戰下，VOUX始終未能擴散及達到損益平衡。經過深思熟慮，我們決定將品牌結束。回歸我們最初且最專精的領域—布料研發與布料出口貿易」。

VOUX通路據點包括線上官網、蝦皮、Pinkoi等線上通路，實體通路除了位於內湖的VOUX LAB，過去據點包括中和環球中心、宜蘭新月店、高雄統一時代店都已顯示暫停營業。

目前官網則打出全館商品1件以上75折、4件以上5折、8件以上35折的優惠價，於1月12日凌晨零點展開。品牌指出，3月31日為最後下單&最終出貨日（VOUX官網、蝦皮、Pinkoi平台將於這日正式停止下單並關閉），4月15日社群關閉＆停止更新，4月30日23:59結束客服＆售後服務。