寒流飄茶香！高山茶進駐「全家」　Let’s Tea推現煮精品「蘭韻梨山烏龍」限時嘗鮮價

急凍天氣帶動熱飲需求升溫，另伴隨無糖茶飲市場逐漸成熟，消費者對茶飲品質與產地講究度亦持續提升。全家便利商店看準冬季熱飲與無糖原茶消費動能，旗下茶飲品牌Let’s Tea持續拓展現煮精品茶版圖，智能膠囊茶機已拓展至全台千店規模，同步推出便利商店首見高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，嚴選來自海拔2,100公尺以上梨山茶區茶菁，將過往多見於茶行、茶館的頂級高山茶，成為寒冬中在便利商店日常可得的暖心選擇。

「全家」生鮮現做調理部林鴻成部長表示，無糖原茶消費型態已從單純解渴，逐步轉向重視產地、品種與風味層次，顯示市場對茶飲品質期待持續提升。Let’s Tea現煮精品茶上市後，帶動12月相關品類業績成長逾一成，顯示消費者對高品質現煮原茶具備穩定需求。延續前一波熱潮，此次更以台灣高山茶代表產區切入，開賣「蘭韻梨山烏龍」，補足便利商店通路中少見的頂級高山原茶選項。目前 Let’s Tea 現煮精品茶共涵蓋蘭韻梨山烏龍、五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶及鮮露紅茶5款原茶與5款醇奶茶選擇，回應精品茶日常化之消費趨勢。

「蘭韻梨山烏龍」選用來自海拔2,100公尺梨山茶區的青心烏龍品種，產區終年雲霧繚繞、日夜溫差大，孕育出高山茶清雅細緻的風味表現。茶湯柔滑清透，前味帶出淡雅蘭花香與青果香氣，尾韻清甜回甘，展現台灣高山烏龍茶平衡而耐飲的特色。同時，更透過Let’s Tea獨家膠囊封存與 AI 模擬茶師萃茶技術，精準控制沖煮條件，讓消費者在便利商店也能輕鬆品飲風味一致、品質穩定的現煮高山精品茶。

為呼應高山茶意象，Let’s Tea同步推出3款現煮茶限定杯款，杯身以山巒線條與花草元素勾勒自然意境，粉、藍、黃3款色調設計，增添視覺層次與品飲儀式感。「蘭韻梨山烏龍」即日起於全台1,000間店舖限定販售，可透過「全家」APP「地圖趣」功能查詢販售店點。

歡慶新品上市，1月20日前「蘭韻梨山烏龍」享49元嚐鮮價優惠（原價65元），Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第2杯10元優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列）。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。 全家便利商店Let’s Tea同步推出現煮茶限定杯款，杯身以山巒線條與花草元素勾勒自然意境，粉、藍、黃3款色調設計，增添視覺層次與品飲儀式感。圖／全家便利商店提供 全家便利商店Let’s Tea再推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。圖／全家便利商店提供