一碰門把就怕！家事達人傳授5招「抗靜電撇步」 遠離冬日劈啪刺痛感

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
冬天開門時容易被靜電電到，電子門鎖減少接觸金屬門把，成為不少家庭的新選擇。圖／486團購提供
近日台灣各地氣溫驟降，不少民眾除了感覺天氣變冷，也發現頻頻出現讓人措手不及的「靜電隱形攻擊」。無論是脫下毛衣時劈啪作響，還是與親友接觸瞬間傳來的電流感，最讓人心驚膽跳的，莫過於一開門「啪」一聲指尖被電到的刺痛感，常讓人嚇得縮手。

家事達人486先生指出，許多人以為冬天靜電無法預防，其實稍微改變生活習慣就有助於改善。冬季空氣濕度偏低，加上穿著刷毛外套、毛衣或化學纖維衣物，人體表面容易累積電荷，當手部接觸到金屬門把或門鎖時，電荷瞬間釋放，就形成令人不適的靜電現象。

486先生表示，要降低靜電發生，首要關鍵就是「保濕」。除了多喝水補充體內水分，洗澡後塗抹乳液保持皮膚濕潤，也能有效減少電荷堆積。在居家環境方面，適度使用加濕器、在室內擺放綠色植物，將濕度維持在50%至60%左右，對改善靜電問題都有明顯幫助。此外，穿著改選棉、麻等天然材質，也能降低靜電產生的機率。

許多民眾最在意的「開門被電」困擾，除了開門前先用鑰匙或牆面輕觸放電的臨時撇步外，近年來居家設備的升級，也成為改善靜電問題的解方之一。486先生觀察，傳統門鎖多為大面積金屬材質，且開門時需頻繁接觸金屬鑰匙與握把，在乾燥時特別容易誘發靜電；相較之下，近年普及率逐漸提高的電子門鎖，多採用強化玻璃或壓克力等絕緣材質面板，並透過指紋、密碼或人臉辨識解鎖開門，大幅減少手部直接接觸金屬的機會。

486團購指出，冬季不僅是保暖家電的銷售旺季，許多消費者在進行居家裝修或設備汰換時，也會將電子門鎖納入考量。除了提升便利性與居家安全之外，不少消費者回饋，換裝後開門時不再需要提心吊膽會不會「被電」，意外成為提升生活舒適度的隱藏優點。

靜電雖然只是日常的小困擾，卻長期影響生活品質。從調整穿著習慣、改善居家濕度，到升級接觸頻率最高的門禁設備，都是降低靜電發生的可行方式。

冬季天氣乾冷時，使用加濕器可提升環境舒適度並減少靜電。圖／486團購提供
要降低靜電發生，首要關鍵就是「保濕」，應多喝水補充體內水分。圖／486團購提供
