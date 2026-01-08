7-ELEVEN 雞胸肉賣破10億元！「三色包裝」大改版 搶冬季輕食市場

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN以強化品牌辨識度的全新三色包裝策略，將人氣暢銷商品「即食雞胸肉」依照調味程度分成橘、綠、紅的冬季包裝。7-ELEVEN／提供
健康輕食市場持續暢旺，7-ELEVEN今年冬季靠「加熱」讓雞胸肉、沙拉等傳統淡季商品逆勢成長。7-ELEVEN以強化品牌辨識度的全新三色包裝策略，將人氣暢銷商品「即食雞胸肉」依照調味程度分成橘、綠、紅的冬季包裝，像是清爽取向的「桃木燻雞胸」為綠色、蒜香與黑胡椒層次風味的「蒜香黑胡椒雞胸肉」為橘色設計、喜愛重口味者還有「椒麻雞胸肉」、「剝皮辣椒雞胸肉」以紅色包裝鎖定嗜辣族群，視覺上一目了然方便挑選辨識，並同步主打「加熱食用更美味」，使得雞胸肉類別不畏冷氣團，銷售已較平時雙位數成長。

7-ELEVEN表示，自2019年起率超商通路之先販售拆封即食的雞胸肉商品，與知名大廠大成、卜蜂等企業攜手開發多元口味，迄今已有16款風味選擇。且光是「即食雞胸肉」品項，自2023年起連續3年均突破10億元年營收，也觀察到近年消費者的購買習慣發生明顯轉變，購買主力從最開始吃得清淡、省時備餐的客群，到現在已發展為口味嚐鮮、隨手補充輕食與蛋白質的日常需求，特別是19歲至35歲年輕、注重身材的健身族、減重族，除了會買來當正餐食用，也會搭配香蕉、沙拉、豆漿、茶葉蛋一起購買，帶動整體銷售成長。

此外，7-ELEVEN今年冬季以Simple Fit生活提案推出「溫沙拉」系列商品滿足民眾冬季味蕾，主食型沙拉「蔥鹽雞腿溫時蔬」、「義式烤雞溫時蔬」以新鮮多彩的蔬菜搭配低調味的雞肉，訴求提供成人每日所需1/3蔬菜量，主打加熱吃也好吃的暖食吃法受到消費者喜愛！今年7-ELEVEN也祭出全新結構──湯和菜比例1:1的湯沙拉「蛤蠣洋芋濃湯沙拉」、「義式番茄雞肉湯沙拉」，燉煮後的蔬菜入口即化，喝起來甘甜溫潤，冬天來上一碗相當療癒，兩款商品大受歡迎迄今已累積千萬業績，同時帶動相關類別業績倍數成長。

7-ELEVEN今年冬季以Simple Fit生活提案推出「溫沙拉」系列商品。7-ELEVEN／提供
