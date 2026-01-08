劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上

迎接丙午馬年新春的到來，CELINE推出新春形象大片，結合文化意象與品牌元素的鮮活張力，透過駿馬與許願樹等新年象徵元素為畫面注入嶄新寓意，在自然景觀之中構築節慶氛圍與豐富的文化意涵，將新春甄選系列與CELINE經典衣櫥，譜寫成別具張力的視覺敘事，迎接農曆馬年的到來。

在本次新春形象大片中，鮮明色彩與精緻細節構成視覺主軸，CELINE全球品牌大使劉詩詩與多位模特兒，在馬來西亞華人攝影師鐘靈（Zhong Lin）的鏡頭下，共同演繹CELINE對新春的當代表達。延續品牌擅長運用精緻細節將日常衣櫥經典昇華的手法，任何人都能感到舒適且輕鬆就能搭配的俐落西裝、皮革外套、針織單品等CELINE經典單品，在簡約輪廓中，透過色彩與配件細節注入節慶氣息。

劉詩詩穿著深色西裝搭配白色襯衫，並以紅色細節與全新酒紅色Crystal Pouch包款低調呼應新春意象，於日常與節慶之間取得恰到好處的平衡，展現內斂而優雅的節慶詮釋；模特兒運用鮮明的色彩配置與絲巾、包款及時尚首飾配件的層次搭配，為畫面注入活力與節奏感，呈現CELINE新春時刻對經典、色彩細緻詮釋的美學視角。

深邃而富張力的CELINE紅自1970年代起，逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。圖／CELINE提供

充滿節慶氛圍的廣告大片中，亦可見CELINE標誌性元素的當代表達。戲劇化光影勾勒出深邃而富張力的CELINE紅 （Rouge Celine）— 自1970年代起，逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。這一品牌經典色彩再度回歸，於節慶語境中展現歷久彌新的魅力。同時，迎來60週年的經典馬車標識亦以嶄新視角再度登場，在馬年新春的歡慶喜悅氛圍中，連結品牌的過往、當下與未來，於時間之間建立持續共鳴。

CELINE新春形象大片中，模特兒演繹CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供

形象大片的重要視覺焦點之一為綴滿數千條CELINE絲巾與緞帶的許願樹。從宮崎駿的龍貓、到經典電影阿凡達，「樹」被視為具靈性與生命力的自然存在，作為人與神明、天地或命運之間的中介，寄託願望與祈求。在世界各地的古老文明與民俗信仰不約而同都出現的許願樹，也是華人文化中象徵祈福與祝願的傳統意象，於農曆新年期間承載著對繁榮與幸福的期盼。常駐巴黎的華人攝影師Kin Chan Coedel特地前往雲南取景，為這次新春大片許願樹主題影像記錄當地自然風光。

CELINE新春廣告大片由馬來西亞華人攝影師鐘靈掌鏡拍攝。圖／CELINE提供 馬車圖案是品牌創辦人Céline Vipiana所設計在1960年代廣泛使用的logo。圖／CELINE提供

彷彿來自人們各式各樣的期許般、綴滿許願樹的CELINE絲巾，隨風飄揚，將各種念想化為有形；絲綢亦是CELINE自1960年代以來的重要標誌性材質，並在新任創意總監Michael Rider所打造的CELINE展新篇章中，成為關鍵創作語彙：透過絲巾、領飾與緞帶等多元形式，許願樹上的絲綢不僅乘載了新年的期許與願望，串起大自然與文化，也連結了深厚的傳統與品牌歷史。

新春甄選系列亦同步呈現多款重點單品。首次亮相於2026春季系列秀場的Crystal Pouch手袋，簡約的造型採用便於使用的經典束口袋型式，選用極致柔軟細膩的羊皮革製作出溫潤觸感，不論是經典的黑色或是活潑的鮮豔色彩，都能輕易融入日常搭配，為穿搭營造亮眼焦點。扁平的FLAT CABAS托特包款，則換上令人眼睛一亮的嶄新印花配色，或是明亮的寶藍、飽滿的鮮黃，都能為冬日的穿搭注入活力、呼應嶄新一年的希望與期待。