劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上
迎接丙午馬年新春的到來，CELINE推出新春形象大片，結合文化意象與品牌元素的鮮活張力，透過駿馬與許願樹等新年象徵元素為畫面注入嶄新寓意，在自然景觀之中構築節慶氛圍與豐富的文化意涵，將新春甄選系列與CELINE經典衣櫥，譜寫成別具張力的視覺敘事，迎接農曆馬年的到來。
在本次新春形象大片中，鮮明色彩與精緻細節構成視覺主軸，CELINE全球品牌大使劉詩詩與多位模特兒，在馬來西亞華人攝影師鐘靈（Zhong Lin）的鏡頭下，共同演繹CELINE對新春的當代表達。延續品牌擅長運用精緻細節將日常衣櫥經典昇華的手法，任何人都能感到舒適且輕鬆就能搭配的俐落西裝、皮革外套、針織單品等CELINE經典單品，在簡約輪廓中，透過色彩與配件細節注入節慶氣息。
劉詩詩穿著深色西裝搭配白色襯衫，並以紅色細節與全新酒紅色Crystal Pouch包款低調呼應新春意象，於日常與節慶之間取得恰到好處的平衡，展現內斂而優雅的節慶詮釋；模特兒運用鮮明的色彩配置與絲巾、包款及時尚首飾配件的層次搭配，為畫面注入活力與節奏感，呈現CELINE新春時刻對經典、色彩細緻詮釋的美學視角。
充滿節慶氛圍的廣告大片中，亦可見CELINE標誌性元素的當代表達。戲劇化光影勾勒出深邃而富張力的CELINE紅 （Rouge Celine）— 自1970年代起，逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。這一品牌經典色彩再度回歸，於節慶語境中展現歷久彌新的魅力。同時，迎來60週年的經典馬車標識亦以嶄新視角再度登場，在馬年新春的歡慶喜悅氛圍中，連結品牌的過往、當下與未來，於時間之間建立持續共鳴。
形象大片的重要視覺焦點之一為綴滿數千條CELINE絲巾與緞帶的許願樹。從宮崎駿的龍貓、到經典電影阿凡達，「樹」被視為具靈性與生命力的自然存在，作為人與神明、天地或命運之間的中介，寄託願望與祈求。在世界各地的古老文明與民俗信仰不約而同都出現的許願樹，也是華人文化中象徵祈福與祝願的傳統意象，於農曆新年期間承載著對繁榮與幸福的期盼。常駐巴黎的華人攝影師Kin Chan Coedel特地前往雲南取景，為這次新春大片許願樹主題影像記錄當地自然風光。
彷彿來自人們各式各樣的期許般、綴滿許願樹的CELINE絲巾，隨風飄揚，將各種念想化為有形；絲綢亦是CELINE自1960年代以來的重要標誌性材質，並在新任創意總監Michael Rider所打造的CELINE展新篇章中，成為關鍵創作語彙：透過絲巾、領飾與緞帶等多元形式，許願樹上的絲綢不僅乘載了新年的期許與願望，串起大自然與文化，也連結了深厚的傳統與品牌歷史。
新春甄選系列亦同步呈現多款重點單品。首次亮相於2026春季系列秀場的Crystal Pouch手袋，簡約的造型採用便於使用的經典束口袋型式，選用極致柔軟細膩的羊皮革製作出溫潤觸感，不論是經典的黑色或是活潑的鮮豔色彩，都能輕易融入日常搭配，為穿搭營造亮眼焦點。扁平的FLAT CABAS托特包款，則換上令人眼睛一亮的嶄新印花配色，或是明亮的寶藍、飽滿的鮮黃，都能為冬日的穿搭注入活力、呼應嶄新一年的希望與期待。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言