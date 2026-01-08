快訊

劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹2026新春甄選系列。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使劉詩詩演繹2026新春甄選系列。圖／CELINE提供

迎接丙午馬年新春的到來，CELINE推出新春形象大片，結合文化意象與品牌元素的鮮活張力，透過駿馬與許願樹等新年象徵元素為畫面注入嶄新寓意，在自然景觀之中構築節慶氛圍與豐富的文化意涵，將新春甄選系列與CELINE經典衣櫥，譜寫成別具張力的視覺敘事，迎接農曆馬年的到來。

在本次新春形象大片中，鮮明色彩與精緻細節構成視覺主軸，CELINE全球品牌大使劉詩詩與多位模特兒，在馬來西亞華人攝影師鐘靈（Zhong Lin）的鏡頭下，共同演繹CELINE對新春的當代表達。延續品牌擅長運用精緻細節將日常衣櫥經典昇華的手法，任何人都能感到舒適且輕鬆就能搭配的俐落西裝、皮革外套、針織單品等CELINE經典單品，在簡約輪廓中，透過色彩與配件細節注入節慶氣息。

劉詩詩穿著深色西裝搭配白色襯衫，並以紅色細節與全新酒紅色Crystal Pouch包款低調呼應新春意象，於日常與節慶之間取得恰到好處的平衡，展現內斂而優雅的節慶詮釋；模特兒運用鮮明的色彩配置與絲巾、包款及時尚首飾配件的層次搭配，為畫面注入活力與節奏感，呈現CELINE新春時刻對經典、色彩細緻詮釋的美學視角。

深邃而富張力的CELINE紅自1970年代起，逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。圖／CELINE提供
深邃而富張力的CELINE紅自1970年代起,逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。圖／CELINE提供

充滿節慶氛圍的廣告大片中，亦可見CELINE標誌性元素的當代表達。戲劇化光影勾勒出深邃而富張力的CELINE紅 （Rouge Celine）— 自1970年代起，逐漸成為皮具與包裝設計的代表性色彩。這一品牌經典色彩再度回歸，於節慶語境中展現歷久彌新的魅力。同時，迎來60週年的經典馬車標識亦以嶄新視角再度登場，在馬年新春的歡慶喜悅氛圍中，連結品牌的過往、當下與未來，於時間之間建立持續共鳴。

CELINE新春形象大片中，模特兒演繹CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供
CELINE新春形象大片中,模特兒演繹CRYSTAL羊皮革手袋,67,000元。圖／CELINE提供

形象大片的重要視覺焦點之一為綴滿數千條CELINE絲巾與緞帶的許願樹。從宮崎駿的龍貓、到經典電影阿凡達，「樹」被視為具靈性與生命力的自然存在，作為人與神明、天地或命運之間的中介，寄託願望與祈求。在世界各地的古老文明與民俗信仰不約而同都出現的許願樹，也是華人文化中象徵祈福與祝願的傳統意象，於農曆新年期間承載著對繁榮與幸福的期盼。常駐巴黎的華人攝影師Kin Chan Coedel特地前往雲南取景，為這次新春大片許願樹主題影像記錄當地自然風光。

CELINE新春廣告大片由馬來西亞華人攝影師鐘靈掌鏡拍攝。圖／CELINE提供
CELINE新春廣告大片由馬來西亞華人攝影師鐘靈掌鏡拍攝。圖／CELINE提供
馬車圖案是品牌創辦人Céline Vipiana所設計在1960年代廣泛使用的logo。圖／CELINE提供
馬車圖案是品牌創辦人Céline Vipiana所設計在1960年代廣泛使用的logo。圖／CELINE提供

彷彿來自人們各式各樣的期許般、綴滿許願樹的CELINE絲巾，隨風飄揚，將各種念想化為有形；絲綢亦是CELINE自1960年代以來的重要標誌性材質，並在新任創意總監Michael Rider所打造的CELINE展新篇章中，成為關鍵創作語彙：透過絲巾、領飾與緞帶等多元形式，許願樹上的絲綢不僅乘載了新年的期許與願望，串起大自然與文化，也連結了深厚的傳統與品牌歷史。

新春甄選系列亦同步呈現多款重點單品。首次亮相於2026春季系列秀場的Crystal Pouch手袋，簡約的造型採用便於使用的經典束口袋型式，選用極致柔軟細膩的羊皮革製作出溫潤觸感，不論是經典的黑色或是活潑的鮮豔色彩，都能輕易融入日常搭配，為穿搭營造亮眼焦點。扁平的FLAT CABAS托特包款，則換上令人眼睛一亮的嶄新印花配色，或是明亮的寶藍、飽滿的鮮黃，都能為冬日的穿搭注入活力、呼應嶄新一年的希望與期待。

印花桑蠶絲方巾，19,000元。圖／CELINE提供
印花桑蠶絲方巾,19,000元。圖／CELINE提供
模特兒演繹品牌經典衣櫥系列。圖／CELINE提供
模特兒演繹品牌經典衣櫥系列。圖／CELINE提供
手袋吊飾，21,000元。圖／CELINE提供
手袋吊飾,21,000元。圖／CELINE提供
模特兒演繹CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供
模特兒演繹CRYSTAL羊皮革手袋,67,000元。圖／CELINE提供
柔軟輕巧的CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供
柔軟輕巧的CRYSTAL羊皮革手袋,67,000元。圖／CELINE提供
FLAT CABAS標誌印花及牛皮革大型手袋，64,000元。圖／CELINE提供
FLAT CABAS標誌印花及牛皮革大型手袋,64,000元。圖／CELINE提供
CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供
CRYSTAL羊皮革手袋,67,000元。圖／CELINE提供
CELINE新春廣告大片許願樹主題影像特地前往雲南取景。圖／CELINE提供
CELINE新春廣告大片許願樹主題影像特地前往雲南取景。圖／CELINE提供
VIVIENNE棒球帽，24,000元。圖／CELINE提供
VIVIENNE棒球帽,24,000元。圖／CELINE提供
CELINE新春形象大片中，綁在許願樹上的絲巾乘載了各種對於新春的願望與期許。圖／CELINE提供
CELINE新春形象大片中,綁在許願樹上的絲巾乘載了各種對於新春的願望與期許。圖／CELINE提供
CELINE 2026丙午馬年新春形象大片。圖／CELINE提供
CELINE 2026丙午馬年新春形象大片。圖／CELINE提供
印花桑蠶絲方巾，19,000元。圖／CELINE提供
印花桑蠶絲方巾,19,000元。圖／CELINE提供
FLAT CABAS標誌印花及牛皮革大型手袋，64,000元。圖／CELINE提供
FLAT CABAS標誌印花及牛皮革大型手袋,64,000元。圖／CELINE提供
CELINE新春形象大片中，綁在許願樹上的絲巾乘載了各種對於新春的願望與期許。圖／CELINE提供
CELINE新春形象大片中,綁在許願樹上的絲巾乘載了各種對於新春的願望與期許。圖／CELINE提供
CRYSTAL羊皮革手袋，67,000元。圖／CELINE提供
CRYSTAL羊皮革手袋,67,000元。圖／CELINE提供
搶眼的戒指款式豐富，風格中性，設計介於雞尾酒戒指和signet戒指之間。圖／CELINE提供
搶眼的戒指款式豐富,風格中性,設計介於雞尾酒戒指和signet戒指之間。圖／CELINE提供
CITY瑪莉珍芭蕾鞋，35,500元。圖／CELINE提供
CITY瑪莉珍芭蕾鞋,35,500元。圖／CELINE提供

CELINE

