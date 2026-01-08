金色三麥啤酒賣比日本貴…執行長滅不了火 媒體人談稅制成本：台灣人被慣壞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
金色三麥執行長葉冠廷在社群一張上架日本伊勢丹百貨的照片，被眼尖網友發現售價比台灣便宜，引發軒然大波。圖／摘自Threads @ceosunmai
金色三麥執行長葉冠廷在社群一張上架日本伊勢丹百貨的照片，被眼尖網友發現售價比台灣便宜，引發軒然大波。圖／摘自Threads @ceosunmai

金色三麥蜂蜜啤酒外銷至日本被網友發現賣得比台灣便宜，執行長葉冠廷出面滅火以日圓匯率、酒稅及通路定價等理由解釋，但仍平息不了消費者的怒氣。

媒體人羅友志在臉書粉專指出，葉冠廷解釋得很認真，說得心安理得、完全正確，但「不會有人聽」，因為大部分民眾根本聽不懂稅制的計算方法。

羅友志拿出法規探討，我國啤酒稅是以「公升」計算，一公升26元，其他則是以酒精濃度計算，一度7元或是10幾元。以一公升濃度13度紅酒課稅是91元，一般紅酒750ml、課稅就是68元，超市一瓶法國紅酒售價可以賣2、300元，「但台灣光稅一瓶要68元，做得到嗎？」甚至3公升裝啤酒稅金就要78元。

羅友志更直言，許多台灣消費者根本無法理解定價的原因，還有因為媒體太常報導「100元怎麼過生活」、「CP值超高店家」，洗腦洗到生活品味都蕩然無存。

貼文底下有網友回覆「就是為了罵而罵，不願意去理解」、「現在還有真正的愛國商人在做正當生意嗎？」、「買蔥要送肉的時代」、「什麼都要追求CP值長久下來的結果」、「解釋了兩輪被罵得更慘」、「當老闆才知道辛苦」，羅友志也回應，「在台灣，愛台灣的企業，真的很勇敢」、「台灣人民被慣壞了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥

相關新聞

擋不住寒冬！營運11年台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場

營運11年的台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場，VOUX指出，「在整體市場與營運挑戰下，因未能擴散及達到損益平衡，經過...

寒流飄茶香！高山茶進駐「全家」　Let’s Tea推現煮精品「蘭韻梨山烏龍」限時嘗鮮價

急凍天氣帶動熱飲需求升溫，另伴隨無糖茶飲市場逐漸成熟，消費者對茶飲品質與產地講究度亦持續提升。全家便利商店看準冬季熱飲與...

一碰門把就怕！家事達人傳授5招「抗靜電撇步」 遠離冬日劈啪刺痛感

近日台灣各地氣溫驟降，不少民眾除了感覺天氣變冷，也發現頻頻出現讓人措手不及的「靜電隱形攻擊」。無論是脫下毛衣時劈啪作響，...

劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上

迎接丙午馬年新春的到來，CELINE推出新春形象大片，結合文化意象與品牌元素的鮮活張力，透過駿馬與許願樹等新年象徵元素為...

動畫大師今敏《盜夢偵探》20周年 日本百貨PARCO讓經典重現

日本百貨PARCO近日展開一項充滿話題的聯名合作，與日本動畫大師今敏執導的《パプリカ》（Paprika，台譯：盜夢偵探）...

