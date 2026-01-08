金色三麥啤酒賣比日本貴…執行長滅不了火 媒體人談稅制成本：台灣人被慣壞

金色三麥蜂蜜啤酒外銷至日本被網友發現賣得比台灣便宜，執行長葉冠廷出面滅火以日圓匯率、酒稅及通路定價等理由解釋，但仍平息不了消費者的怒氣。

媒體人羅友志在臉書粉專指出，葉冠廷解釋得很認真，說得心安理得、完全正確，但「不會有人聽」，因為大部分民眾根本聽不懂稅制的計算方法。

羅友志拿出法規探討，我國啤酒稅是以「公升」計算，一公升26元，其他則是以酒精濃度計算，一度7元或是10幾元。以一公升濃度13度紅酒課稅是91元，一般紅酒750ml、課稅就是68元，超市一瓶法國紅酒售價可以賣2、300元，「但台灣光稅一瓶要68元，做得到嗎？」甚至3公升裝啤酒稅金就要78元。

羅友志更直言，許多台灣消費者根本無法理解定價的原因，還有因為媒體太常報導「100元怎麼過生活」、「CP值超高店家」，洗腦洗到生活品味都蕩然無存。

貼文底下有網友回覆「就是為了罵而罵，不願意去理解」、「現在還有真正的愛國商人在做正當生意嗎？」、「買蔥要送肉的時代」、「什麼都要追求CP值長久下來的結果」、「解釋了兩輪被罵得更慘」、「當老闆才知道辛苦」，羅友志也回應，「在台灣，愛台灣的企業，真的很勇敢」、「台灣人民被慣壞了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康