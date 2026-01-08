動畫大師今敏《盜夢偵探》20周年 日本百貨PARCO讓經典重現

日本百貨PARCO近日展開一項充滿話題的聯名合作，與日本動畫大師今敏執導的《パプリカ》（Paprika，台譯：盜夢偵探）展開大型活動企劃，同時也慶祝該動畫20周年，將影像中的「夢境與現實交錯」視覺與PARCO的商業空間結合。

今敏執導的《盜夢偵探》於2006年上映，今年正逢20周年。PARCO於是展開合作企劃「2026 Winter PARCO Grand Bazaar: Paprika Edition」，將動畫中的「夢境與現實交錯」視覺與PARCO商場空間結合，並特別拍攝TVCM，重現動畫裡的名場面「夢境遊行」，讓角色與現實人物結合，重新走上澀谷十字路口的地標澀谷PARCO。

此外，PARCO也展開《盜夢偵探》原創合作商品，推出一系列限定周邊。澀谷PARCO的WHITE CINEQUINTO電影院，也舉辦「KON’S THEATER」特別放映企劃，展映今敏經典作品：《藍色恐懼》、《千年女優》、《東京教父》、《盜夢偵探》，並有相關展覽與限定商品販售。

日本動畫傳奇人物今敏，1997年發表第一部動畫作品《藍色恐懼》，2001年《千年女優》、2003年《東京教父》、2004年《妄想代理人》、2006年《盜夢偵探》為最後發表作品，5部作品皆被視為動畫界的經典。他的創作充滿想像奔馳，又帶有深層寓意，探索社會和人類心靈，揭示了人類自身的複雜性。

《盜夢偵探》是今敏所執導的第五部、也是生前發表的最後一部動畫電影，於2006年上映，改編自日本作家筒井康隆的同名科幻小說。劇情描述夢境治療裝置被人偷竊並惡意操縱後，夢境開始失控，並入侵現實世界，夢與現實的界線逐漸瓦解，結合夢境與現實，暗諷日本的社會現象。

這次的合作企劃，也吸引許多今敏作品愛好前往朝聖，並讚美：「不愧是PARCO，品味真好」。 澀谷PARCO的電影院，也舉辦「KON’S THEATER」特別放映企劃，展映今敏經典動畫作品。圖／摘自IG：PARCO PARCO與《パプリカ》（盜夢偵探）推出的聯名周邊。圖／摘自IG：PARCO PARCO與《パプリカ》（盜夢偵探）推出的聯名周邊。圖／摘自IG：PARCO