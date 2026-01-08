動畫大師今敏《盜夢偵探》20周年 日本百貨PARCO讓經典重現
日本百貨PARCO近日展開一項充滿話題的聯名合作，與日本動畫大師今敏執導的《パプリカ》（Paprika，台譯：盜夢偵探）展開大型活動企劃，同時也慶祝該動畫20周年，將影像中的「夢境與現實交錯」視覺與PARCO的商業空間結合。
今敏執導的《盜夢偵探》於2006年上映，今年正逢20周年。PARCO於是展開合作企劃「2026 Winter PARCO Grand Bazaar: Paprika Edition」，將動畫中的「夢境與現實交錯」視覺與PARCO商場空間結合，並特別拍攝TVCM，重現動畫裡的名場面「夢境遊行」，讓角色與現實人物結合，重新走上澀谷十字路口的地標澀谷PARCO。
此外，PARCO也展開《盜夢偵探》原創合作商品，推出一系列限定周邊。澀谷PARCO的WHITE CINEQUINTO電影院，也舉辦「KON’S THEATER」特別放映企劃，展映今敏經典作品：《藍色恐懼》、《千年女優》、《東京教父》、《盜夢偵探》，並有相關展覽與限定商品販售。
日本動畫傳奇人物今敏，1997年發表第一部動畫作品《藍色恐懼》，2001年《千年女優》、2003年《東京教父》、2004年《妄想代理人》、2006年《盜夢偵探》為最後發表作品，5部作品皆被視為動畫界的經典。他的創作充滿想像奔馳，又帶有深層寓意，探索社會和人類心靈，揭示了人類自身的複雜性。
《盜夢偵探》是今敏所執導的第五部、也是生前發表的最後一部動畫電影，於2006年上映，改編自日本作家筒井康隆的同名科幻小說。劇情描述夢境治療裝置被人偷竊並惡意操縱後，夢境開始失控，並入侵現實世界，夢與現實的界線逐漸瓦解，結合夢境與現實，暗諷日本的社會現象。
這次的合作企劃，也吸引許多今敏作品愛好前往朝聖，並讚美：「不愧是PARCO，品味真好」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言