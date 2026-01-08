聽新聞
白朗峰純淨精神化身經典筆款！萬寶龍白色大師傑作系列登台
北國的白色一向帶來清新、純潔的印象。鋼筆名家萬寶龍（Montblanc）近期發表新款Meisterstück大師傑作系列白色筆款，以Classique尺寸帶來鋼筆、鋼珠筆與原子筆多重選擇，展現低調但高雅的書寫精神。
位於阿爾卑斯山脈法國與義大利邊界、海拔4,807.3公尺的白朗峰（Mont Blanc）長年覆以廣大冰河與終年積雪，自18世紀中葉起成為現代登山之象徵，萬寶龍的品牌名稱正脫胎於此，並透過筆具筆蓋頂部黑白相間六芒星圖案，擬現自高空俯瞰大地的志向抱負。
本次新款Classique尺寸鋼筆使用了Au 585／14K純金鍍銠筆尖，並由德國漢堡筆廠的工匠手工製造，筆尖上鐫刻的4810正是白朗峰山巒高度，代表在精神上的自我超越，而使用白色珍貴樹脂製造的筆身則一如白朗峰上的蒼茫大地與純淨，鍍鉑金配件與金屬筆尾則象徵著思想意念的堅韌永恆。
MONTBLANC Meisterstück White Classique鋼筆訂價為29,700元，原子筆、鋼珠筆價格則另有不同，可洽全台包含但不限於台北101、台北信義新天地A8、台中大遠百、高雄漢神巨蛋等萬寶龍專門店，預約鑑賞。
