速食業蛋塔戰！拿坡里首賣經典原味蛋塔 向「蛋塔王」肯德基下戰帖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲（7705）旗下連鎖品牌拿坡里披薩．炸雞近期推出「聚餐開吃」限時活動，最大亮點之一，就是首度開賣「經典原味蛋塔」，一口氣切入國內速食通路最具指標性的蛋塔市場，被外界視為向長年主打蛋塔的肯德基下戰帖。

拿坡里指出，這次活動不僅是促銷檔期操作，更是產品線的重要延伸。全新推出的經典原味蛋塔採用千層酥脆塔皮，搭配奶香濃郁、口感滑順的內餡，一盒 6 入原價 270 元，活動期間外帶特價 199 元，主打高 CP 值與聚餐分享場景，鎖定目前速食通路中最具代表性的蛋塔消費市場。

為了拉高討論度與轉換率，拿坡里將蛋塔直接納入披薩主力促銷組合。即日起至 2 月 4 日，凡外帶指定 6 款新品大披薩，包括開運花生嫩雞、夏威夷海鮮雙享、漁夫燒肉雙享、招牌牛丼、金賞烏魚子與濃起司五重派對，只要 490 元，即可享有「四選一」超值贈禮，其中就包含一整盒 6 入經典原味蛋塔，與烤雞、雙享披薩等主力商品並列，甜點地位拉升至與主餐同等級。

此外，拿坡里也加碼推出壽星專屬優惠，進一步放大蛋塔話題。凡生日落在 1 月 8 日至 2 月 4 日之間的當期壽星，活動期間至門市單筆外帶消費滿 300 元，即可額外享有「經典原味蛋塔買一送一」優惠，每人限購一組，藉由精準回饋鎖定家庭客與聚餐族群。

市場觀察，蛋塔長期被視為肯德基的招牌甜點，幾乎等同於品牌代名詞之一，近年其他速食品牌鮮少正面切入。此次拿坡里不僅推出自有蛋塔產品，更透過價格、組合彈性與聚餐場景快速放量，策略上明顯帶有「搶市意味」。

拿坡里本身在披薩與炸雞通路具備高密度門市與外帶優勢，若蛋塔產品能成功建立口碑，可進一步擴大客單價與下午茶、甜點時段的消費動能。這場「蛋塔之戰」是否能撼動既有市場版圖，也成為速食市場接下來的觀察重點。

