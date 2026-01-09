台灣團隊挑戰市面最小固態行動電源 安全有感再升級！

嘿！你也用過行動電源嗎？近年行動電源的形式和容量越做越大，改善你我生活的同時，卻也帶來不少安全隱患。有關行動電源發燙、甚至起火的新聞屢見不鮮，也因此，如何挑選行動電源、如何安心用電，就成了近年網路社群上最熱門的討論之一。

Wephone是來自台灣的品牌，深耕台灣超過 26 年，近年憑藉深厚業界眼光和研發代工經驗，專注於打造『節能、安全、便利』的高品質手機配件。於市場上對行動電源的安全性渴求，Wephone 設計團隊秉持著希望將實用科技安全融入日常生活的精神，引入時下最前沿的固態電池科技，多方打磨、調整，推出超迷你固態行動電源「Pocket+ 固態充」，將由有．設計團隊於 2026 年 1 月 6 日（星期二）10:30 在嘖嘖募資平台正式啟動。

圖/有你共創提供

Wephone「Pocket+ 固態充」最大的特色在於採用固態電池技術。與傳統鋰電池相比，固態電芯具有更高的穩定性及可靠性，能有效降低因高溫或外力衝擊導致的「電池熱失控」風險 。此外，其充電效率和循環壽命皆遠遠大於傳統鋰電池。「Pocket+ 固態充」整體長寬僅有 6.7cm × 6.7cm，依然擁有 10000mAh 的大容量電力，滿足現代人出門整天的用電需求 。

在日常使用上，Pocket+ 固態充是少數擁有完整「Qi2 磁吸認證」的行動電源。不同於標榜「兼容」的其他品牌行動電源，「Pocket+ 固態充」通過WPC Qi2 認證，支援最高15W無線充電，磁吸精準定位並相容MagSafe 。

「Pocket+ 固態充」不僅符合國家安檢標準，通過BSMI 與 NCC嚴苛檢驗，更採用超強吸力的N52磁鐵與高等級阻燃外殼，有效降低鬆脫或充電不穩的情況。並具備偵測、自動斷電與過熱保護功能 。

圖/有你共創提供

在日常生活中，「Pocket+ 固態充」不僅自帶 Type-C 與 Lightning 雙規格快充線，更貼心設計了 LED 數位電量顯示，讓剩餘電力一目了然，告別缺電焦慮。另配置雙向Type-C充電孔，既能為裝置供電，也能快速幫行動電源回血。無論是 iPhone、Android 手機，或是平板與藍牙耳機，只需帶上一顆「Pocket+ 固態充」即可輕鬆搞定 。

Wephone「Pocket+ 固態充」共推出 5 款質感配色，完美融合科技與時尚美學。，將由有．設計團隊協助於 1 月 6 日星期二早上 10:30，在嘖嘖平台展開募資，對行動電源安全性與功能性有很高要求的朋友，千萬別錯過限時首發超早鳥 56 折！詳細商品訊息請前往品牌粉絲專頁與嘖嘖販售頁面查詢。

