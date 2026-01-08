全聯再推「鍋具界愛馬仕」LE CREUSET 最低29折開搶 粉紅控要暴動了

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
LE CREUSET換購活動，經典鍋具鑄鐵鍋、廚具琺瑯壺各1款，並引進榮獲2025年德國紅點大獎的全新LE CREUSET「ON THE GO」系列等共9款商品，亮眼色彩，正適合農曆新年。全聯/提供
全聯再度攜手法國頂級廚具品牌 LE CREUSET 推出換購活動。繼去年「法式紅粉派對」創下超過萬件換購量後，因應消費者熱烈敲碗，2026 年開春首檔積分活動再度引進 LE CREUSET 經典鍋具與榮獲 2025 年德國紅點設計大獎的全新「ON THE GO」系列，換購商品最低下殺至29折起，為農曆年前居家添購掀起新一波搶換熱潮。

法國頂級廚具品牌LE CREUSET以「鍋具界愛馬仕」美名享譽全球，飽和色彩成為生活品味的象徵。全聯去年LE CREUSET法式紅粉派對積分活動，創下超過萬件換購量，因應消費者敲碗許願，2026年第一檔積分活動，再次推出LE CREUSET換購活動，帶來經典鍋具鑄鐵鍋、廚具琺瑯壺各1款，並引進榮獲2025年德國紅點大獎的全新LE CREUSET「ON THE GO」系列，從輕食便當盒、食物保溫瓶到時尚保溫壺等共9款商品，飽和亮眼色彩，正適合農曆新年，為居家增添迎新喜氣。

全聯表示，2026年1月9日至3月8日推出 LE CREUSET 積分換購活動（換購期限至3月12日止），全聯福利卡友單筆消費每滿100元即可獲得1點積分，累積滿2點或5點，或扣300點福利點數，加價699元至3,650元即可換購指定商品，換算市價折扣最低約29折起。

有鑑於前一檔LE CREUSET換購粉色商品一推出就搶翻，更多次追加補貨，這次再度推出台灣消費者最喜愛的粉色、並且加碼男女都適用的藍色，適合家中每個成員，更是情人間送禮好選擇。

「LE CREUSET ON THE GO輕食便當盒900ml」份量恰到好處，重量僅425g，方便隨身攜帶，不鏽鋼內膽容易清潔，適合放三明治、沙拉、水果、雞胸肉等輕食，推出粉、藍兩色，每款積分/福利點換購749元起，換算約市價42折起優惠；「LE CREUSET ON THE GO雙層真空保溫瓶」具有9.4cm大口徑，容納食物、清洗內裡皆省力，長效保溫、保冷，天冷可放熱湯溫補滋養，夏季放甜點、優格、涼麵消暑解渴，一年四季都好用，同樣是粉、藍兩色，每款積分/福利點換購699元起，優惠約42折起。

「LE CREUSET ON THE GO雙開口保溫壺0.5L」粉、藍兩色為一天儲備好心情，雙層開口獨特設計，上層開口瓶蓋，方便飲用，第二層闊身開口，可輕鬆添加冰塊與清潔，高度更適合台灣多數通路的咖啡機台，既時尚又實用；採用雙層真空絕緣材質，可防止瓶外凝結水珠，搭配手提式提把，方便收納或掛於掛鉤上，大小適中，可放置於包包裡，每款積分/福利點換購699元起，折扣約42折起。若需大容量補水推薦「LE CREUSET ON THE GO雙開口保溫水壺1L-紅」同樣具備雙層開口、雙層真空絕緣材質和手提提把，1公升容量輕鬆隨時補水，積分/福利點換購1,149元起，約市價39折起。

因應新春料理需求，本檔特別推出LE CREUSET經典鑄鐵鍋具，「LE CREUSET巴蒂雙耳鑄鐵鍋24cm」擁有黑琺瑯內鍋，適合高溫耐炒，短時間烹炒也有十足鍋氣，大面積鍋內方便攪拌，保溫效果優異，能長時間延續佳餚美味，舒適寬型雙把手拿取順手，適合3~4人的小家庭份量，積分/福利點換購3,499元起，等於市價31折起。

還有台灣全新上市、全聯獨家換購的「LE CREUSET琺瑯琴音壺2.1L-紅」，由輕碳鋼及琺瑯製成，可快速將水煮沸，搭配黑色圓弧形手柄，好握好拿，2.1L大容量，單音哨聲提醒，使用更安心，這款招牌紅色琺瑯琴音壺，積分/福利點換購1,799元起，獨家商品29折起就能入手。

