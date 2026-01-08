快訊

轉戰拉力賽事？Bell & Ross成Defender Rally官方合作 前進極限場域

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross宣佈將成為Defender Rally車隊的官方計時合作夥伴。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross宣佈將成為Defender Rally車隊的官方計時合作夥伴。圖／Bell & Ross提供

在結束與F1 Alpine車隊的合作之後，Bell & Ross再有新消息，宣布踏入拉力賽事領域成為Defender Rally車隊計時夥伴，並已於日前2026年1月3日的2026年達卡拉力賽開賽、活力登場。

由Rally Raid贊助計畫涵蓋的賽事將在1月、3月、5月、10月與11月分別前往卡達、葡萄牙與西班牙、阿根廷、摩洛哥，以及阿拉伯聯合大公國舉辦。而本次Bell & Ross在宣佈擔任車隊計時夥伴的Defender Rally車隊後也將現身2026年世界越野拉力錦標賽（W2RC）。Defender Rally車隊將由Sara Price、Stéphane Peterhansel以及Rokas Baciuška三位車手一同駕馭，特殊的塗裝配色與造型輪廓，一如Bell & Ross品牌經典的BR-X3系列。

從航空領域得到靈感轉化為設計語言的BR-X3腕表，過往陸續發表過Titanium、Blue Steel、Night Vision、Tourbillon Micro-Rotor等多個款式。以Titanium款式為例，表款除具備指針式時間顯示功能，面盤左右兩側的動力儲存與日期顯示，也和傳統汽車或飛行儀表板略有相似，表款除運用自製BR-CAL.323自動上鍊機芯，鏤空的黑色橡膠表帶也呈現動感印象，與拉力賽事不謀而和。

在最新形象宣傳中，只見BR-X3腕表「披」上了滾滾黃沙，也像Defender Rally車隊本季Defender Dakar D7X-R車款的全新配色。至於2026年Bell & Ross將發表何等聯名設計？相信不遠的將來，驚喜很快就要現身。

BR-X3使用的自製機芯，將具備70小時動力儲存。圖／Bell & Ross提供
BR-X3使用的自製機芯，將具備70小時動力儲存。圖／Bell & Ross提供
BR-X3腕表過往陸續發表過Titanium、Blue Steel、Night Vision、Tourbillon Micro-Rotor等多個款式，其面盤設計也和傳統汽車或飛行儀表板略有相似。圖／Bell & Ross提供
BR-X3腕表過往陸續發表過Titanium、Blue Steel、Night Vision、Tourbillon Micro-Rotor等多個款式，其面盤設計也和傳統汽車或飛行儀表板略有相似。圖／Bell & Ross提供
在新發表的宣傳形象中，Bell & Ross的BR-X3腕表披上了滾滾黃沙，像是踏入了Rally賽事現場。圖／Bell & Ross提供
在新發表的宣傳形象中，Bell & Ross的BR-X3腕表披上了滾滾黃沙，像是踏入了Rally賽事現場。圖／Bell & Ross提供

