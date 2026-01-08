聽新聞
搶年末聚餐商機 饗賓集團全台第99店插旗台中廣三SOGO
搶年末聚餐商機，饗賓餐旅集團旗下「開飯川食堂」，日前進駐台中廣三SOGO百貨，為該集團第99間門市，今年預計再新增超過15店，上半年朝興櫃目標邁進。
台中上海陸家嘴江浙名菜館則推出年菜，主打重現經典江浙菜色，包括避風塘大蝦、東坡肉、港式燒肥鵝、老上海悶鴨等，道道是經典，除有5人分及10人分圍爐套餐，也可單點外帶。
饗賓集團旗下共有13個連鎖餐飲品牌，其中旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，日前進駐台中廣三SOGO百貨13樓，成為饗賓集團全台第99間門市，也是「開飯川食堂」台中地區第5個據點。
為慶祝新店開幕，台中廣三SOGO店推出開幕三重好禮，即日起至2月1日，凡內用達指定低消，並於社群平台打卡分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。
此外，全台「開飯川食堂」門市同步推出6道冬季新菜，香辣的「川辣羊肉尬年糕」、「宮保腰果松阪」、「椒香熗鍋魚」；不吃辣的人，也可選擇「蒜香椒鹽舞鮮菇」、「京醬爆炒五花」及「功夫醬炒嫩雞丁」，都是讓人忍不住多扒幾口飯的白飯殺手。
