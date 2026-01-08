快訊

F-16AM老戰機服役28年 僅換約1成零件 機體安全可靠度下降

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

聯合報／ 記者黃筱晴/台北即時報導
有民眾分享在小北百貨，看到店內販售印有「簡體字」的作業袋，引發討論關注。圖／翻攝自Threads@phage_asteroid
有民眾分享在小北百貨，看到店內販售印有「簡體字」的作業袋，引發討論關注。圖／翻攝自Threads@phage_asteroid

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」，因為24小時營業全年無休，再加上商品多元且物美價廉，受到許多民眾喜愛，不過近期有網友發現，小北百貨店內竟販售印有「簡體字」的作業袋，引發網路討論與關注，對此，小北百貨官方也在貼文下方做出回應，表示該商品已於全台門市全面下架，該留言吸引超過5萬人按讚，有網友表示「就這個反應給你100分！」。

根據網友分享照片，小北百貨販售的「簡體字」作業袋，上頭印有數學、英文、歷史、生物、化學等科目，但皆為簡體字印製，不少網友認為，「現在許多商品是中國製難免，畢竟國際分工避免不了」，但這類商品多半具有教育用途，像是輔助小孩認字、學習等，若使用非繁體中文的商品，恐有疑慮。

對此，小北百貨也留言回應，首先感謝大家的提醒與指正，並說：「繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，並一向恪守此一原則。經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全臺 194 家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。」

同時小北也強調「未來，我們將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導。」

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議!官方急下架全網讚爆:這反應給100分

