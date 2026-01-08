不怕你吃！王品「和牛涮」升級「連吃5個小時」、原燒「用餐210分鐘」

覺得吃到飽餐廳的時間不夠、不夠盡興嗎？王品旗下的「原燒 日式燒肉」指定門市（台中西屯家樂福店、竹北光明店、台北西門店），自即日起至12月31日，週一至週五，下午13:30以後內用消費，能用餐到17:00，現享用餐最高210分鐘。除此之外，原燒即日起同步推出「極上三味」，包括北海道干貝、奶油蒜味牛舌、薄切帶骨牛小排，優惠加購價99元起。針對瘋美食會員，1月31前憑電子票券內用消費1客澳洲和牛套餐，可兌換「海鮮拼盤」。

除了原燒增加用餐時間外，即日起至6月30日前，週一至週四晚上21:00後到「和牛涮」全台門市（高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順和台南仁德家樂福店除外），可以一路吃到凌晨2:00，用餐時間達5小時。

針對喜愛鍋物的民眾，1月31前到「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」等五大鍋物品牌，瘋美食會員消費不限金額，即領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元的「999純金火鍋金飾」。參與集章挑戰，有機會獲得1,200元年終紅包，還有5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。 原燒指定門市與時段，可享用餐最高210分鐘。圖／王品提供