不怕你吃！王品「和牛涮」升級「連吃5個小時」、原燒「用餐210分鐘」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品和牛涮針對指定門市與時段，限定升級「連吃5小時」。圖／王品提供
王品和牛涮針對指定門市與時段，限定升級「連吃5小時」。圖／王品提供

覺得吃到飽餐廳的時間不夠、不夠盡興嗎？王品旗下的「原燒 日式燒肉」指定門市（台中西屯家樂福店、竹北光明店、台北西門店），自即日起至12月31日，週一至週五，下午13:30以後內用消費，能用餐到17:00，現享用餐最高210分鐘。除此之外，原燒即日起同步推出「極上三味」，包括北海道干貝、奶油蒜味牛舌、薄切帶骨牛小排，優惠加購價99元起。針對瘋美食會員，1月31前憑電子票券內用消費1客澳洲和牛套餐，可兌換「海鮮拼盤」。

除了原燒增加用餐時間外，即日起至6月30日前，週一至週四晚上21:00後到「和牛涮」全台門市（高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順和台南仁德家樂福店除外），可以一路吃到凌晨2:00，用餐時間達5小時。

針對喜愛鍋物的民眾，1月31前到「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」等五大鍋物品牌，瘋美食會員消費不限金額，即領800元開鍋金，還有機會抽中價值萬元的「999純金火鍋金飾」。參與集章挑戰，有機會獲得1,200元年終紅包，還有5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。

原燒指定門市與時段，可享用餐最高210分鐘。圖／王品提供
原燒指定門市與時段，可享用餐最高210分鐘。圖／王品提供

用餐時間 美食 家樂福

延伸閱讀

竹市到宅坐月子服務升級 非設籍產婦也可申請媒合

手比臉更顯老？「冬季乾裂急救」定時油養護＋隨身凝膠補擦 穩膚更有感

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

最冷時間還沒到！賈新興：周五入夜周六晨最冷 台北恐10度上下升級寒流

相關新聞

冬季限定、創下2小時排隊紀錄！北海道人氣甜點「SNOWS」首度來台快閃

來自日本北海道札幌的甜點品牌「SNOWS（スノー）」，，秉持著「只在冬天製作，只為冬天而生」的概念，每年均僅限定於11月...

不怕你吃！王品「和牛涮」升級「連吃5個小時」、原燒「用餐210分鐘」

覺得吃到飽餐廳的時間不夠、不夠盡興嗎？王品旗下的「原燒 日式燒肉」指定門市（台中西屯家樂福店、竹北光明店、台北西門店），...

小家戶年菜成主流！7-ELEVEN首推晶華私廚宴 限定款寶可夢佛跳牆登場

掌握年節採買、家庭圍爐與企業尾牙抽獎採買需求，7-ELEVEN全台逾7,200間門市串聯《預購誌》與線上「i預購」／「i...

重新定義百貨價值 遠東SOGO各店發展「永續店格」深化在地影響力

在ESG與永續議題成為產業議題焦點下，百貨業也一步步把永續概念實現在日常消費場景。遠東SOGO表示，2025年遠東SOG...

用身上配戴的珠寶設計來向宇宙下訂單吧！TASAKI迎新年結合力量與優雅

迎接2026全新的一年到來，日本珠寶品牌TASAKI集結多個代表性系列，結合阿古屋珍珠、18K金與鑽石，以更具結構感與當...

迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。