小家戶年菜成主流！7-ELEVEN首推晶華私廚宴 限定款寶可夢佛跳牆登場

掌握年節採買、家庭圍爐與企業尾牙抽獎採買需求，7-ELEVEN全台逾7,200間門市串聯《預購誌》與線上「i預購」／「i划算」平台，匯聚年菜、年貨、伴手禮及精選家電全面搶攻年節「社交經濟」。金馬年開運年菜聚焦「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」與首度新增的「長輩友善套餐」三大趨勢，不僅網羅五星級飯店饗宴、名廚手路菜、IP肖像造型佛跳牆等超過200款年菜選擇，更精選尾牙家電、年貨大街、精品水果禮盒、賀歲酒款等線上線下逾千種年節商品。

現代3人以下小家戶成為主流，帶動全台逾60億的年菜市場朝向「精緻、少量、多樣」發展，加上忙碌生活型態，民眾更習慣提早預購或為家中長輩訂購年菜。7-ELEVEN《預購誌》延續高CP值選品及全台門市就近取優勢，今年首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4,680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等6道精緻手路菜；同時邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各7道菜式的「南／北辦桌宴套餐」，讓「魷魚螺肉蒜」、「八味海鮮羹」等經典大菜同場對決，為圍爐餐桌增添話題。

因應不同聚餐情境，7-ELEVEN整合門市預購、「i預購」、「i划算」等通路，網羅近200款年菜，從小家庭適合的4～5道菜組合到大家庭9道全席一應俱全。針對孝親需求，特別開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」；另有「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」於1月15日起限定7-ELEVEN門市到貨。

看準尾牙採購商機，7-ELEVEN門市預購與「i預購」精選逾20款熱門3C家電，全面強打超商通路最低價優惠。「i預購」觀察家電買氣全面上揚，年底裝修高峰帶動電視、分離式冷氣銷量，尾牙抽獎則以實用、高話題性的小家電最受青睞，電烤箱、吹風機等銷售倍數成長，「i預購」即日起至2月10日特別規劃「尾牙GO精選」專區，購買指定商品再享加贈8% OPENPOINT點數，集結K歌藍牙喇叭、Switch 2等年節同歡神器。門市《預購誌》挑戰超商通路最低價，特別挑選2千元有找的輕量化吸塵器，年節打牌必備「輝葉良品」多款電動麻將桌。即日起至1月12日至門市預購同享「金馬開運開心價」指定支付工具單筆滿1,111元立折125元與好禮3選1優惠。

鎖定走春拜年、開工開學需求，7-ELEVEN「i預購」將過去得跑年貨大街採買的點心零嘴搬上線，不僅讓古早味零嘴「大豬公」重新翻紅，單一品項2025年迄今銷售已突破60萬包。同時開發通路獨家「星球工坊發財／有錢紅包袋爆米花」，並搶先販售財源滾滾娃娃酥、香菜沙琪瑪、幸福不倒翁汽水糖、吉祥財運軟糖等話題零嘴，以及日本進口超萌零食招財貓包裝米果仙貝等。

7-ELEVEN近年加強發展生鮮蔬果類別，不僅線下持續拓展Fresh店型，線上「i划算」平台更加大力道搶攻頂級水果禮盒市場，透過門市群組把高品質水果變成日常團購選項。今年延續「進口＋在地」雙軌策略，網羅紐西蘭紅櫻桃、日本青森蜜富士蘋果等精品水果禮盒，在地年節禮盒推薦「台中東勢農會 光波雪梨」、「卓蘭黃金茂谷柑」、「高雄嚴選蜜棗」等應景水果，即日起至1月20日於「i預購」／「i划算」購買指定水果禮盒品項，再回饋8% OPENPOINT點數。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。 7-ELEVEN《預購誌》年菜春禮即日起至2月15日開放預購。圖／7-ELEVEN提供 因應不同聚餐情境，7-ELEVEN整合門市預購、「i預購」／「i划算」等通路，網羅近200款年菜，從小家庭適合的4～5道菜組合到大家庭9道全席一應俱全。圖／7-ELEVEN提供 小家戶預購年菜成主流，7-ELEVEN高CP值年菜升級，「晶華私廚宴」、南北辦桌菜PK。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN開運年菜、尾牙家電登場，虛實串流逾千項新年商品，打造年貨大街、頂級水果禮盒專賣店。圖／7-ELEVEN提供 尾牙抽獎、除舊佈新最愛小家電，7-ELEVEN精選電動麻將桌、Switch 2強打超商通路最低價。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全台逾7,200間門市串聯《預購誌》與線上「i預購」／「i划算」平台，匯聚年菜、年貨、伴手禮及精選家電全面搶攻年節「社交經濟」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「i預購」古早味零嘴大翻紅、年貨業績強勁成長。圖／7-ELEVEN提供