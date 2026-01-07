快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

重新定義百貨價值 遠東SOGO各店發展「永續店格」深化在地影響力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯(中)長期深耕永續，率領團隊獲國內外逾250個永續獎項肯定。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯(中)長期深耕永續，率領團隊獲國內外逾250個永續獎項肯定。圖／遠東SOGO提供

在ESG與永續議題成為產業議題焦點下，百貨業也一步步把永續概念實現在日常消費場景。遠東SOGO表示，2025年遠東SOGO持續打造一站式購足的綠色消費平台，從能源管理、賣場營運到顧客體驗，把看不見的永續行動，逐步轉化為消費者能感受到的安心與便利，重新定義「逛百貨」的價值。

愈來愈多消費者重視永續觀念，也有「每一次消費都是在為你想要的世界投票」的認知。遠東SOGO歷年累計獲得超過250項國內外CSR與ESG獎項，同時，也在永續發展上交出貼近在地生活的成績單，各店因地制宜發展出「永續店格」，從內部的節能管理到消費者能直接參與的永續行動，把永續治理與企業責任轉化為消費體驗的一部分。

舉例來說，台北忠孝館的Fresh Mart超市，陸續將生鮮托盤更換為100%回收再生的rPET材質，業者估算，每噸可降低約51%的二氧化碳排放量，實踐「SDG12責任消費與生產」目標。

國際精品齊聚的台北復興館，連續三年與社創品牌「三小市集」合作打造春季地域物產展，帶進地方農場好物與土地氣息，讓地方創生被看見，以通路引領善的循環。

陪伴東區主顧客有31年的台北敦化館雖然已於去年12月中旬熄燈，但她也是集團永續時尚的一份子，遠東SOGO投入紡織循環行動，於敦化館舉辦大規模舊衣回收活動，透過專業流程進行品質與材質分選，除了義賣，牛仔布委由家扶改製布偶義賣，所得全數捐贈家扶，支持弱勢婦女培力。

全台首家綠建築百貨的天母店，除了導入環境自動控制系統、節能空調與照明設備以外，頂樓500坪草坪也安裝了雨水回收系統與太陽能面板，並在Open House Taipei活動與國際環保節日，開放民眾參觀。

遠東SOGO全台各店每年於夏至晚間關閉外牆與非必要照明設備一小時，中壢店位處六和商圈也是區域地標，串聯周邊威尼斯影城等15家商場、店家與餐廳業者積極參與。新竹店展現社會關懷力，邀請失親兒福利基金會合作，進行一日職涯體驗，分享零售服務實務知識與態度。高雄店雖然是全台遠東SOGO最小店，同樣積極推動「社區共榮」，透過與在地里鄰合作舉辦公益活動，包括發放物資關懷弱勢家庭，並無償提供空間成立銀髮健身俱樂部，也把員工宿舍修繕響應政府社會住宅，展現深耕社區、回饋地方的企業社會責任。 

在安全管理方面，遠東SOGO推動「千人防護計畫」至今，已有超過萬名同仁完成訓練，平均每家店、每四位工作同仁就有三位通過CPR與AED急救認證。2025年起，從新開幕的遠東Garden City（大巨蛋）開始，導入寵物CPR訓練，守護消費者最愛的毛孩家人，回應寵物友善場域需求。

忠孝館超市逐步將生鮮托盤換上100%回收再生rPET環保材質，並鼓勵消費者回收。圖／遠東SOGO提供
忠孝館超市逐步將生鮮托盤換上100%回收再生rPET環保材質，並鼓勵消費者回收。圖／遠東SOGO提供
SOGO各店每四人就有三人接受CPR+AED訓練，2025年再加入寵物急救教學。圖／遠東SOGO提供
SOGO各店每四人就有三人接受CPR+AED訓練，2025年再加入寵物急救教學。圖／遠東SOGO提供
新竹店與社福機構合作一日職涯體驗，鼓勵學生追求夢想。圖／遠東SOGO提供
新竹店與社福機構合作一日職涯體驗，鼓勵學生追求夢想。圖／遠東SOGO提供
高雄店首創全台百貨第一個銀髮運動俱樂部。圖／遠東SOGO提供
高雄店首創全台百貨第一個銀髮運動俱樂部。圖／遠東SOGO提供

永續 SOGO 消費者

延伸閱讀

冬季草莓大福吃爆！ 大稻埕老字號「滋養和菓子」預購開跑 百貨限定2家「巨大草莓大福」也超搶手

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 開幕打卡優惠、6道冬季新菜一次上線

打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO

推廣寵物CPR 新北動保處：救命的關鍵，來自有準備的飼主

相關新聞

冬季限定、創下2小時排隊紀錄！北海道人氣甜點「SNOWS」首度來台快閃

來自日本北海道札幌的甜點品牌「SNOWS（スノー）」，，秉持著「只在冬天製作，只為冬天而生」的概念，每年均僅限定於11月...

重新定義百貨價值 遠東SOGO各店發展「永續店格」深化在地影響力

在ESG與永續議題成為產業議題焦點下，百貨業也一步步把永續概念實現在日常消費場景。遠東SOGO表示，2025年遠東SOG...

用身上配戴的珠寶設計來向宇宙下訂單吧！TASAKI迎新年結合力量與優雅

迎接2026全新的一年到來，日本珠寶品牌TASAKI集結多個代表性系列，結合阿古屋珍珠、18K金與鑽石，以更具結構感與當...

迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dl...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。