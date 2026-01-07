重新定義百貨價值 遠東SOGO各店發展「永續店格」深化在地影響力

在ESG與永續議題成為產業議題焦點下，百貨業也一步步把永續概念實現在日常消費場景。遠東SOGO表示，2025年遠東SOGO持續打造一站式購足的綠色消費平台，從能源管理、賣場營運到顧客體驗，把看不見的永續行動，逐步轉化為消費者能感受到的安心與便利，重新定義「逛百貨」的價值。

愈來愈多消費者重視永續觀念，也有「每一次消費都是在為你想要的世界投票」的認知。遠東SOGO歷年累計獲得超過250項國內外CSR與ESG獎項，同時，也在永續發展上交出貼近在地生活的成績單，各店因地制宜發展出「永續店格」，從內部的節能管理到消費者能直接參與的永續行動，把永續治理與企業責任轉化為消費體驗的一部分。

舉例來說，台北忠孝館的Fresh Mart超市，陸續將生鮮托盤更換為100%回收再生的rPET材質，業者估算，每噸可降低約51%的二氧化碳排放量，實踐「SDG12責任消費與生產」目標。

國際精品齊聚的台北復興館，連續三年與社創品牌「三小市集」合作打造春季地域物產展，帶進地方農場好物與土地氣息，讓地方創生被看見，以通路引領善的循環。

陪伴東區主顧客有31年的台北敦化館雖然已於去年12月中旬熄燈，但她也是集團永續時尚的一份子，遠東SOGO投入紡織循環行動，於敦化館舉辦大規模舊衣回收活動，透過專業流程進行品質與材質分選，除了義賣，牛仔布委由家扶改製布偶義賣，所得全數捐贈家扶，支持弱勢婦女培力。

全台首家綠建築百貨的天母店，除了導入環境自動控制系統、節能空調與照明設備以外，頂樓500坪草坪也安裝了雨水回收系統與太陽能面板，並在Open House Taipei活動與國際環保節日，開放民眾參觀。

遠東SOGO全台各店每年於夏至晚間關閉外牆與非必要照明設備一小時，中壢店位處六和商圈也是區域地標，串聯周邊威尼斯影城等15家商場、店家與餐廳業者積極參與。新竹店展現社會關懷力，邀請失親兒福利基金會合作，進行一日職涯體驗，分享零售服務實務知識與態度。高雄店雖然是全台遠東SOGO最小店，同樣積極推動「社區共榮」，透過與在地里鄰合作舉辦公益活動，包括發放物資關懷弱勢家庭，並無償提供空間成立銀髮健身俱樂部，也把員工宿舍修繕響應政府社會住宅，展現深耕社區、回饋地方的企業社會責任。

在安全管理方面，遠東SOGO推動「千人防護計畫」至今，已有超過萬名同仁完成訓練，平均每家店、每四位工作同仁就有三位通過CPR與AED急救認證。2025年起，從新開幕的遠東Garden City（大巨蛋）開始，導入寵物CPR訓練，守護消費者最愛的毛孩家人，回應寵物友善場域需求。 忠孝館超市逐步將生鮮托盤換上100%回收再生rPET環保材質，並鼓勵消費者回收。圖／遠東SOGO提供 SOGO各店每四人就有三人接受CPR+AED訓練，2025年再加入寵物急救教學。圖／遠東SOGO提供 新竹店與社福機構合作一日職涯體驗，鼓勵學生追求夢想。圖／遠東SOGO提供 高雄店首創全台百貨第一個銀髮運動俱樂部。圖／遠東SOGO提供