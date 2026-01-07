冬季限定、創下2小時排隊紀錄！北海道人氣甜點「SNOWS」首度來台快閃

來自日本北海道札幌的甜點品牌「SNOWS（スノー）」，，秉持著「只在冬天製作，只為冬天而生」的概念，每年均僅限定於11月至隔年4月期間販售。今年「SNOWS」首度登台，限時快閃新光三越台北信義新天地A11，販售SNOWSAND生巧克力夾心餅乾、SNOWBALL松露可可球等明星商品，並預告將再於1月17日移師至台中快閃。

「SNOWS」，由日本甜點名師長沼慎太郎於2021年1月創立，堅持使用冬季氣候溫和、降雪量較少著稱的北海道日高地區所生產的牛乳，乃是全日本僅約1%牧場能實施放牧農業的珍稀地區。相較於夏季，冬季的乳牛飼料增加發酵乾草與玉米飼料比例，使牛乳油脂含量提升，風味更為濃郁，造就香濃醇厚且口感細緻的高品質牛乳。除此之外，甜點所使用的雞蛋，則選用位於北海道新冠村、以永續概念經營的放養家禽農場。

針對首度快閃來台，SNOWS帶來「SNOWSAND生巧克力夾心餅乾」，以及「SNOWBALL松露可可球」、「MORINOKI森之木」等三款明星商品。其中「SNOWSAND生巧克力夾心餅乾」，將鐵板煎製的酥脆餅乾中，夾入北海道放牧牛乳製成的生巧克力，入口兼具酥香與柔滑口感，乃是品牌的經典之作。過去甫推出時銷量即突破600萬枚，更出現排隊2小時搶購的盛況。每盒5入430元（黑巧克力／白巧克力）、8入599元（綜合）。

「SNOWBALL松露可可球」以放牧牛乳鮮奶油為內餡，外層裹上生巧克力粉，入口即化，具有濃郁可可風味與令人上癮的滑順口感，每盒9入480元。另款「MORINOKI森之木」藉以奶香巧克力融合可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片，體現出口感酥脆細緻、層次分明的口感，外型則猶如大雪中挺拔的木枝樣貌。每盒8入430元。

即日起至1月15日，SNOWS於新光三越台北信義新天地 A11設置快閃櫃位，並預計並於1月17日至2月11日，接續於新光三越台中中港店B2快閃，讓中台灣的消費者也能享受來自北海道的冬季限定滋味。 MORINOKI森之木。每盒8入430元。圖／富信新零售提供 即日起至1月15日，SNOWS限時快閃新光三越台北信義新天地 A11。記者陳睿中／攝影 「SNOWSAND生巧克力夾心餅乾」為品牌的經典明星商品。圖／富信新零售提供