快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

聽新聞
0:00 / 0:00

用身上配戴的珠寶設計來向宇宙下訂單吧！TASAKI迎新年結合力量與優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI為全新到來的2026年獻上禮讚。圖／TASAKI提供
TASAKI為全新到來的2026年獻上禮讚。圖／TASAKI提供

迎接2026全新的一年到來，日本珠寶品牌TASAKI集結多個代表性系列，結合阿古屋珍珠、18K金與鑽石，以更具結構感與當代線條的語彙，回應現代女性在新年度所追求的自信、連結與突破，勾勒出兼具理性結構與情感溫度的新年珠寶樣貌，重新詮釋屬於新世代的璀璨力量，也為2026年揭開一段自信而璀璨的序章。

象徵情感連結的Linkage系列，是此次新年推薦的核心之一。設計靈感來自珍珠養殖網籠的幾何結構，將珍珠和彩色寶石置於俐落的幾何線條中，呈現理性與柔美並存的平衡美感，並巧妙縮小比例，使設計顯細緻輕盈，既適合日常配戴，也能作為新年祝福的象徵，傳達人與人之間相互守護、共同成長的意涵。

TASAKI最具代表性的balance美學，延伸了對於生活更面向維持平衡的信念。三顆珍珠並列於直線金屬上的balance neo戒指，線條極簡卻充滿力量；balance step胸針將珍珠化為向上延伸的階梯意象，寓意新年步步高升。此外，balance signature、balance ikonic與a fine balance等胸針款式，透過鑽石或極簡結構，為西裝與大衣造型增添理性而優雅的視覺重點。

在更前衛大膽的想像中，danger系列以食蟲植物為靈感，將尖刺造型與珍珠並置，形成強烈對比，展現既優雅又魅惑的女性力量；cosmic與kinetic系列則取材自宇宙運行，讓珍珠如星體般懸浮，象徵開闊視野與無限可能；chants系列運用TASAKI獨有的SAKURAGOLD™櫻花金和白K金勾勒花朵盛開的柔和線條，搭配珍珠與鑽石，以盛放之美傳遞希望與新生的寓意。

TASAKI chants 阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽耳環，17萬5,000
TASAKI chants 阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽耳環，17萬5,000
TASAKI balance ikonic diamonds pave阿古屋珍珠&18K白金鑽石胸針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance ikonic diamonds pave阿古屋珍珠&18K白金鑽石胸針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger signature阿古屋珍珠&18K白金戒指，10萬4,000元；TASAKI danger signature阿古屋珍珠&18K黃金戒指，10萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger signature阿古屋珍珠&18K白金戒指，10萬4,000元；TASAKI danger signature阿古屋珍珠&18K黃金戒指，10萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cosmic阿古屋珍珠&18K黃金胸針，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cosmic阿古屋珍珠&18K黃金胸針，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo阿古屋珍珠&18K黃金戒指，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo阿古屋珍珠&18K黃金戒指，93,900元。圖／TASAKI提供
（由左至右）TASAKI chants阿古屋珍珠&18K白金鑲鑽胸針，28萬8,000元；TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽胸針，12萬5,000元。圖／TASAKI提供
（由左至右）TASAKI chants阿古屋珍珠&18K白金鑲鑽胸針，28萬8,000元；TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽胸針，12萬5,000元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI M/G SQUARE LEAF珍珠&18K黃金系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI M/G SQUARE LEAF珍珠&18K黃金系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，42萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，42萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage阿古屋珍珠＆彩色藍寶石&18K白金鑽石項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Linkage阿古屋珍珠＆彩色藍寶石&18K白金鑽石項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo 阿古屋珍珠&18K黃金戒指，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo 阿古屋珍珠&18K黃金戒指，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，87萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，87萬5,000元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance signature阿古屋珍珠&18K白金胸針，10萬3,000元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance signature阿古屋珍珠&18K白金胸針，10萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cosmic阿古屋珍珠&18K黃金胸針，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cosmic阿古屋珍珠&18K黃金胸針，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance 阿古屋珍珠&18K黃金胸針，89,300元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance 阿古屋珍珠&18K黃金胸針，89,300元。圖／TASAKI提供

珍珠 鑽石

延伸閱讀

再生雙法今年上路…韓國瑜：台積電是台灣皇冠 最亮的珠寶一定是醫療業

曼妙、愉悅與閃耀的總和 RICHARD MILLE女表打造手上的高級珠寶

金宇彬申敏兒大婚千萬LV珠寶添仙氣 Cortis趙雨凡也愛的混搭經典設計

DAMIANI百年慶典頂級珠寶 今起全台限時展出

相關新聞

冬季限定、創下2小時排隊紀錄！北海道人氣甜點「SNOWS」首度來台快閃

來自日本北海道札幌的甜點品牌「SNOWS（スノー）」，，秉持著「只在冬天製作，只為冬天而生」的概念，每年均僅限定於11月...

羅東搖搖馬紀念紅包亮相！民眾直呼「發福了」萌翻 公所限量販售

迎接2026馬年，宜蘭羅東鎮公所製作「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，設計造型充滿童趣，馬兒微胖的身形成了一隻...

重新定義百貨價值 遠東SOGO各店發展「永續店格」深化在地影響力

在ESG與永續議題成為產業議題焦點下，百貨業也一步步把永續概念實現在日常消費場景。遠東SOGO表示，2025年遠東SOG...

用身上配戴的珠寶設計來向宇宙下訂單吧！TASAKI迎新年結合力量與優雅

迎接2026全新的一年到來，日本珠寶品牌TASAKI集結多個代表性系列，結合阿古屋珍珠、18K金與鑽石，以更具結構感與當...

迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。