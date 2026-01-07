用身上配戴的珠寶設計來向宇宙下訂單吧！TASAKI迎新年結合力量與優雅
迎接2026全新的一年到來，日本珠寶品牌TASAKI集結多個代表性系列，結合阿古屋珍珠、18K金與鑽石，以更具結構感與當代線條的語彙，回應現代女性在新年度所追求的自信、連結與突破，勾勒出兼具理性結構與情感溫度的新年珠寶樣貌，重新詮釋屬於新世代的璀璨力量，也為2026年揭開一段自信而璀璨的序章。
象徵情感連結的Linkage系列，是此次新年推薦的核心之一。設計靈感來自珍珠養殖網籠的幾何結構，將珍珠和彩色寶石置於俐落的幾何線條中，呈現理性與柔美並存的平衡美感，並巧妙縮小比例，使設計顯細緻輕盈，既適合日常配戴，也能作為新年祝福的象徵，傳達人與人之間相互守護、共同成長的意涵。
TASAKI最具代表性的balance美學，延伸了對於生活更面向維持平衡的信念。三顆珍珠並列於直線金屬上的balance neo戒指，線條極簡卻充滿力量；balance step胸針將珍珠化為向上延伸的階梯意象，寓意新年步步高升。此外，balance signature、balance ikonic與a fine balance等胸針款式，透過鑽石或極簡結構，為西裝與大衣造型增添理性而優雅的視覺重點。
在更前衛大膽的想像中，danger系列以食蟲植物為靈感，將尖刺造型與珍珠並置，形成強烈對比，展現既優雅又魅惑的女性力量；cosmic與kinetic系列則取材自宇宙運行，讓珍珠如星體般懸浮，象徵開闊視野與無限可能；chants系列運用TASAKI獨有的SAKURAGOLD™櫻花金和白K金勾勒花朵盛開的柔和線條，搭配珍珠與鑽石，以盛放之美傳遞希望與新生的寓意。
