聯合報／ 記者孫曼／即時報導
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花紋、精細掐絲、粒紋裝飾與寶石鑲嵌等傳統黃金工藝中汲取靈感，並邀BOSS品牌代言人、游泳世界冠軍汪順特別擔綱演繹。限定系列以紅、白、黑為主色調，小羊皮夾克採用雷射雕刻再現傳統鏨刻工藝的立體裝飾效果，可搭配提花圖騰毛衣和雷射印花牛仔褲，連帽外套與運動衫則運用印花與刺繡呈現出繁複層次，或點綴徽章貼飾，將粒紋裝飾工藝以精細刺繡幻化表現，打造別有風格的時尚新年造型。

KENZO的新年膠囊系列的牛仔印花藝術圖像取材自西部牛仔元素，向品牌創辦人高田賢三1970至1990年代間經常運用的主題致意。系列結合鮮明色彩與圖騰設計，以幸運符號為核心，刻畫代表向前邁進的企圖心與不受拘束的精神的奔馬，與寓意幸運、守護與祝福的馬蹄鐵。品牌標誌性的Boke花卉圖騰，以紅色與黃色為經典花卉注入節慶祝福的層次感。系列更特別打造紅色馬蹄鐵鑰匙扣，鮮明節慶感象徵幸運、財富與守護。

KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供
KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馳影短版绗縫外套，33,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馳影短版绗縫外套，33,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馬蹄鐵鑰匙扣，4,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馬蹄鐵鑰匙扣，4,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供
KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供
BOSS馬年限定系列米色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列米色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列紅色連帽外套，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列紅色連帽外套，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列黑色印花雕飾小羊皮夾克，48,400元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列黑色印花雕飾小羊皮夾克，48,400元。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
KENZO CNY限定黑色馳影衛衣，14,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定黑色馳影衛衣，14,300元。圖／惇聚國際提供
BOSS馬年限定系列紅色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS馬年限定系列紅色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供
KENZO CNY限定奶油白馬蹄鐵短袖上衣，7,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定奶油白馬蹄鐵短袖上衣，7,300元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馳影針織開襟衫，31,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO CNY限定紅色馳影針織開襟衫，31,800元。圖／惇聚國際提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供
汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，近期各品牌都腦洞大開推出各種怪奇口味零食，挑戰民眾味蕾極限。皮蛋、榴槤、臭豆...

迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dl...

豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu ...

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

