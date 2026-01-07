迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運
丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花紋、精細掐絲、粒紋裝飾與寶石鑲嵌等傳統黃金工藝中汲取靈感，並邀BOSS品牌代言人、游泳世界冠軍汪順特別擔綱演繹。限定系列以紅、白、黑為主色調，小羊皮夾克採用雷射雕刻再現傳統鏨刻工藝的立體裝飾效果，可搭配提花圖騰毛衣和雷射印花牛仔褲，連帽外套與運動衫則運用印花與刺繡呈現出繁複層次，或點綴徽章貼飾，將粒紋裝飾工藝以精細刺繡幻化表現，打造別有風格的時尚新年造型。
KENZO的新年膠囊系列的牛仔印花藝術圖像取材自西部牛仔元素，向品牌創辦人高田賢三1970至1990年代間經常運用的主題致意。系列結合鮮明色彩與圖騰設計，以幸運符號為核心，刻畫代表向前邁進的企圖心與不受拘束的精神的奔馬，與寓意幸運、守護與祝福的馬蹄鐵。品牌標誌性的Boke花卉圖騰，以紅色與黃色為經典花卉注入節慶祝福的層次感。系列更特別打造紅色馬蹄鐵鑰匙扣，鮮明節慶感象徵幸運、財富與守護。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言