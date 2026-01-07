迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花紋、精細掐絲、粒紋裝飾與寶石鑲嵌等傳統黃金工藝中汲取靈感，並邀BOSS品牌代言人、游泳世界冠軍汪順特別擔綱演繹。限定系列以紅、白、黑為主色調，小羊皮夾克採用雷射雕刻再現傳統鏨刻工藝的立體裝飾效果，可搭配提花圖騰毛衣和雷射印花牛仔褲，連帽外套與運動衫則運用印花與刺繡呈現出繁複層次，或點綴徽章貼飾，將粒紋裝飾工藝以精細刺繡幻化表現，打造別有風格的時尚新年造型。

KENZO的新年膠囊系列的牛仔印花藝術圖像取材自西部牛仔元素，向品牌創辦人高田賢三1970至1990年代間經常運用的主題致意。系列結合鮮明色彩與圖騰設計，以幸運符號為核心，刻畫代表向前邁進的企圖心與不受拘束的精神的奔馬，與寓意幸運、守護與祝福的馬蹄鐵。品牌標誌性的Boke花卉圖騰，以紅色與黃色為經典花卉注入節慶祝福的層次感。系列更特別打造紅色馬蹄鐵鑰匙扣，鮮明節慶感象徵幸運、財富與守護。 KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定紅色馳影短版绗縫外套，33,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定紅色馬蹄鐵鑰匙扣，4,300元。圖／惇聚國際提供 KENZO SS26 LUNAR NEW YEAR系列。圖／惇聚國際提供 BOSS馬年限定系列米色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供 BOSS馬年限定系列紅色連帽外套，10,900元。圖／BOSS提供 BOSS馬年限定系列黑色印花雕飾小羊皮夾克，48,400元。圖／BOSS提供 汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供 汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供 KENZO CNY限定黑色馳影衛衣，14,300元。圖／惇聚國際提供 BOSS馬年限定系列紅色圖騰提花毛衣，10,900元。圖／BOSS提供 KENZO CNY限定奶油白馬蹄鐵短袖上衣，7,300元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定紅色馳影針織開襟衫，31,800元。圖／惇聚國際提供 汪順演繹BOSS馬年限定系列。圖／BOSS提供