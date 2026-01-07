快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

寒假來趟親子輕旅行 入住新竹老爺體驗採橘樂趣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺Royal SPA提供身體按摩服務專業手技讓您身心徹底解放。圖／業者提供
新竹老爺Royal SPA提供身體按摩服務專業手技讓您身心徹底解放。圖／業者提供

迎接寒假旅遊旺季到來，新竹老爺推出季節限定「好桔利」住房專案，結合新竹冬季最夯的採橘景點「桔滿緣寶山農場」，邀請旅客走進被網友譽為「台版濟州島」的橘子秘境，體驗現採現吃、多品種柑橘吃到飽的自然療癒之旅，為親子家庭、好友出遊與輕旅行族群打造豐富又有記憶點的冬季假期，即日起至2026年2月28日，每房4,180元起加贈採橘門票。

好桔利住房專案內容包含雙人或四人房住宿乙晚、依房型贈送早餐，並加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票，每房4,180元起。旅客可於園區內品嚐多款當季柑橘，包括桶柑、佛利蒙柑、茂谷柑、椪柑、帝王柑、砂糖橘等，依成熟期輪番上陣，現採現吃、免費品嚐，感受果肉細緻、香甜多汁的在地風味。

桔滿緣寶山農場位於新竹縣寶山鄉，距離飯店車程約30分鐘，每年12月至隔年2月為橘子盛產期，滿山橘子樹結實纍纍，搭配層層山景與森林景致，成為近年社群平台熱門打卡景點。園區不僅能體驗採果樂趣，也規劃簡單造景，適合拍照留念，並為親子與寵物友善果園。其中農場主打加拿大品種、橘紅色外皮的「佛利蒙柑」，以香氣濃郁、甜度高深受好評；今年更推出尚未公開亮相的「隱藏版品種」沃柑，讓入住旅客能搶先體驗限定美味。若欲將橘子帶回家，園區亦提供秤重計價服務。此住房專案希望結合在地農遊體驗，讓旅客不只是住宿，更能深入感受新竹的自然風景與季節限定魅力。

附近景點還有新城風糖休閒園區，早期此地區以種植甘蔗為主，在1940年代，這裡是台灣重要的製糖產地之一，最初從經營產業、推動社區為理念開始發想，打造友善環境是最核心也基本的理念，因此，甘蔗園不灑農藥也未使用肥料，100公斤的甘蔗，僅能做出10多公斤的糖，園區內提供需預約的甘蔗農事體驗或是黑糖點心等等各種DIY課程，風糖小鋪則提供黑糖爆漿饅頭等甜點、飲料，還有可輕鬆散步的迴龍步道，或是風糖湖畔可悠閒的放輕鬆喔！建議旅客可前往參觀。體驗預約請洽詢新城風糖LINE ID:@bzf1050v。

位於新竹縣市交界的新竹老爺酒店，交通便利，客房可遠眺雪山山脈或市景，飯店內設有自助餐、港式料理、鐵板燒、日本料理及酒吧等餐廳可供選擇，五樓提供身體按摩服務及游泳池、健身房及撞球室等休閒設施，田園風光之旅適合闔家出遊。

桔滿緣寶山農場園區場地平緩適合全家人出遊。圖／業者提供
桔滿緣寶山農場園區場地平緩適合全家人出遊。圖／業者提供
新城風糖田園風光怡然自得。圖／業者提供
新城風糖田園風光怡然自得。圖／業者提供
新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。圖／業者提供
新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。圖／業者提供

料理 親子

延伸閱讀

避免重蹈內科塞車惡夢 李四川：北士科打造智能園區引無人駕駛

桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

台中東勢客家文化園區停車場進場車道在左側 民眾常開錯

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

相關新聞

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，近期各品牌都腦洞大開推出各種怪奇口味零食，挑戰民眾味蕾極限。皮蛋、榴槤、臭豆...

迎火馬！奧運泳將演繹BOSS金馬致敬傳統工藝 KENZO結合奔馬傳遞幸運

丙午馬年即將到來，BOSS於2026農曆新春匠心推出馬年限定系列，設計融合古法金飾的技藝與品牌標誌性的現代剪裁，從鏨刻花...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dl...

豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu ...

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。