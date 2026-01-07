寒假來趟親子輕旅行 入住新竹老爺體驗採橘樂趣

迎接寒假旅遊旺季到來，新竹老爺推出季節限定「好桔利」住房專案，結合新竹冬季最夯的採橘景點「桔滿緣寶山農場」，邀請旅客走進被網友譽為「台版濟州島」的橘子秘境，體驗現採現吃、多品種柑橘吃到飽的自然療癒之旅，為親子家庭、好友出遊與輕旅行族群打造豐富又有記憶點的冬季假期，即日起至2026年2月28日，每房4,180元起加贈採橘門票。

好桔利住房專案內容包含雙人或四人房住宿乙晚、依房型贈送早餐，並加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票，每房4,180元起。旅客可於園區內品嚐多款當季柑橘，包括桶柑、佛利蒙柑、茂谷柑、椪柑、帝王柑、砂糖橘等，依成熟期輪番上陣，現採現吃、免費品嚐，感受果肉細緻、香甜多汁的在地風味。

桔滿緣寶山農場位於新竹縣寶山鄉，距離飯店車程約30分鐘，每年12月至隔年2月為橘子盛產期，滿山橘子樹結實纍纍，搭配層層山景與森林景致，成為近年社群平台熱門打卡景點。園區不僅能體驗採果樂趣，也規劃簡單造景，適合拍照留念，並為親子與寵物友善果園。其中農場主打加拿大品種、橘紅色外皮的「佛利蒙柑」，以香氣濃郁、甜度高深受好評；今年更推出尚未公開亮相的「隱藏版品種」沃柑，讓入住旅客能搶先體驗限定美味。若欲將橘子帶回家，園區亦提供秤重計價服務。此住房專案希望結合在地農遊體驗，讓旅客不只是住宿，更能深入感受新竹的自然風景與季節限定魅力。

附近景點還有新城風糖休閒園區，早期此地區以種植甘蔗為主，在1940年代，這裡是台灣重要的製糖產地之一，最初從經營產業、推動社區為理念開始發想，打造友善環境是最核心也基本的理念，因此，甘蔗園不灑農藥也未使用肥料，100公斤的甘蔗，僅能做出10多公斤的糖，園區內提供需預約的甘蔗農事體驗或是黑糖點心等等各種DIY課程，風糖小鋪則提供黑糖爆漿饅頭等甜點、飲料，還有可輕鬆散步的迴龍步道，或是風糖湖畔可悠閒的放輕鬆喔！建議旅客可前往參觀。體驗預約請洽詢新城風糖LINE ID:@bzf1050v。

位於新竹縣市交界的新竹老爺酒店，交通便利，客房可遠眺雪山山脈或市景，飯店內設有自助餐、港式料理、鐵板燒、日本料理及酒吧等餐廳可供選擇，五樓提供身體按摩服務及游泳池、健身房及撞球室等休閒設施，田園風光之旅適合闔家出遊。

桔滿緣寶山農場園區場地平緩適合全家人出遊。圖／業者提供 新城風糖田園風光怡然自得。圖／業者提供 新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。圖／業者提供