美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
COCO CRUSH雙色單邊耳扣，18K BEIGE米色金、18K白金鑲嵌鑽石，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH雙色單邊耳扣，18K BEIGE米色金、18K白金鑲嵌鑽石，19萬8,000元。圖／香奈兒提供

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶系列一口氣迎來超過20款全新的作品，並宣布葛萊美獎®（GRAMMY®）提名創作歌手暨香奈兒品牌大使葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）成為香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象大使。

Gracie Abrams於2019年出道後，於2020、2021年間陸續推出EP「Minor」和「This Is What It Feels Like」，以真摯且細膩的風格奠定其流行音樂樂壇地位，並以2023年的首張專輯「Good Riddance」榮獲第66屆葛萊美獎最佳新人的提名。2024年的第二張專輯「The Secret of Us」及豪華版，更收錄迄今最受歡迎的單曲「That’s So True」。她獨特的態度與自然的自信，已成為當代最具影響力的創作歌手之一，也是全新的COCO CRUSH精神最佳代表。

誕生於2015年的COCO CRUSH，將鮮明醒目的菱格紋以精準的工藝鐫刻在 K 金表面上，強烈的視覺張力，不僅是香奈兒女士鍾愛的設計符碼，也是2.55包款的經典元素。每款作品均體現了一眼可辨的四大設計元素：借鑑菱格紋圖騰的圓角方形、18K金上的鐫刻菱格切線、細膩的扇形飾邊，以及呼應經典2.55包款圓潤造型。一系列作品可自由層疊混搭，展現獨一無二的魅力。

今年全新的設計，包括兩款全新創作的柔軟短項鍊與貼合頸鍊，以宛如第二層肌膚的舒適感，呈現鉸接技術與設計風格上的雙重突破。秉持香奈兒女士自品牌創始之初，便將「柔軟」（Suppleness）概念挹注於品牌的設計中的做法，將女性從傳統馬甲僵硬束縛中解放，以用於男性服飾柔韌的積佳布料（Jersey）製作女裝，賦予身體行進間的自由自在。

2026 年，香奈兒高級珠寶創意工作室以精湛的技術打造全新的金屬鏈結，菱格紋圖騰以網狀交織鉸接結構，搭配滑扣設計，貼合身形不易滑落。俐落線條、完美曲線與鮮明圖騰感設計，將COCO CRUSH的獨特魅力展露無遺。COCO CRUSH短項鍊提供18K BEIGE米色金、黃金及18K白金鑲嵌鑽石共三種款式選擇，以自信、簡約且精準的線條勾勒耀眼的肩頸輪廓。同色調的COCO CRUSH頸鍊則流露大膽現代的風格。所有款式皆能完美貼合於頸項，優雅展現立體輪廓。

從服裝延伸出的柔軟成為本次的設計語彙，也延伸到耳環的設計上：最新的垂墜式耳環，也採用了賦予女性自由著裝精神的可轉換式設計，搭配長耳墜展現輕盈流動的優雅氣質，拆卸吊墜後的短耳環則為造型注入一抹搖滾精神。

今年亦推出以品牌獨門BEIGE米色金打造的COCO CRUSH銬式手環，承襲香奈兒女士最喜愛的風格，以更搶眼的方式演繹鮮明的幾何風格。寬大簡潔的K金環圈，以完美比例重新詮釋菱格紋，呈現細膩刻痕、柔和曲線和極致舒適配戴感受。為具份量感的珠寶單品，單獨配戴可襯托整體簡約造型，成雙搭配則可讓晚裝質感加分。

COCO CRUSH高級珠寶系列也迎來全新的戒指、手環、耳環與項鍊哺鑲鑽石的BEIGE米色金與黃K金手環時髦簡約易於混搭，小型的鑲鑽圈式耳環提供三種不同金質的全面性選擇，亦有日常混搭必備的白K金款；同樣的設計理念亦延伸到項鍊的鍊墜上，還有尺寸更大的金質吊墜能參差堆疊配戴，巧玩比例趣味。以字母C為主要視覺元素並鑲嵌單顆鑽石的COCO戒指，為指間增添更豐富的三款選擇。還有一款結合BEIGE 米色金和白K金的雙色單邊耳扣，自信魅力的設計，能輕鬆成為整體造型的亮點。

COCO CRUSH手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，173萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊大型款，18K黃金菱格紋圖騰，16萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，23萬1,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟短項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，94萬6,000元。圖／香奈兒提供
葛蕾西亞伯拉罕全新形象。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊小型款，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，12萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟短項鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，154萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊大型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，16萬4,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴COCO CRUSH系列珠寶。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，24萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K黃金菱格紋圖騰，106萬3,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH銬式手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，130萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，約108萬3,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊大型款，18K白金菱格紋圖騰，17萬2,000元。圖／香奈兒提供
葛蕾西亞伯拉罕全新形象。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，177萬1,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴COCO CRUSH系列珠寶。圖／香奈兒提供
2026年4月上市COCO CRUSH柔軟可轉換式耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
COCO戒指，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，12萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO戒指，18K白金鑲嵌鑽石，13萬3,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH柔軟短項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，96萬3,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴COCO CRUSH系列珠寶。圖／香奈兒提供
COCO戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，12萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊小型款18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，12萬9,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴COCO CRUSH系列珠寶。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳環，18K白金菱格紋圖騰，15萬元。圖／香奈兒提供
2026年4月上市COCO CRUSH柔軟頸鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊小型款，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，13萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH耳環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，23萬6,000元。圖／香奈兒提供
