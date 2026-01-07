金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波
韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dle成員舒華皆星途看漲，近日並在為雜誌拍攝封面、出席活動時不約而同選擇了時尚品牌DIESEL單品，展現青春活力。
Cortis成員金主訓日前剛過完18歲生日、並被媒體封為「萌系男孩」；在韓國發展的台灣藝人舒華現在女團i-dle一員，同樣近日（1月6日）剛過完生日。其中金主訓在日前出席2025 SBS歌謠大戰冬季年末典禮時，選擇了一款DIESEL 2026春夏系列的黑色圓領Oval D背心，正面並有著小巧的DIESEL Logo，預計將在近日上市，可單穿展現男性的健美肌肉線條。
舒華則是在為中國ELLEMEN雜誌拍攝時換上了DIESEL 2025秋冬系列的一款刷色千鳥紋丹寧外套；外套以不規則的千鳥紋並進行刷色處理，圓領的形式正合適內搭高領或圍巾，刻意仿舊的質感更將舒華的清新甜美營造出反差萌感，外套訂價26,500元，可洽DIESEL台北信義A11專櫃或台中新光三越專櫃詢問。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言