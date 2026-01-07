金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DIESEL Oval D黑色背心，價格店洽。圖／DIESEL提供
韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dle成員舒華皆星途看漲，近日並在為雜誌拍攝封面、出席活動時不約而同選擇了時尚品牌DIESEL單品，展現青春活力。

Cortis成員金主訓日前剛過完18歲生日、並被媒體封為「萌系男孩」；在韓國發展的台灣藝人舒華現在女團i-dle一員，同樣近日（1月6日）剛過完生日。其中金主訓在日前出席2025 SBS歌謠大戰冬季年末典禮時，選擇了一款DIESEL 2026春夏系列的黑色圓領Oval D背心，正面並有著小巧的DIESEL Logo，預計將在近日上市，可單穿展現男性的健美肌肉線條。

舒華則是在為中國ELLEMEN雜誌拍攝時換上了DIESEL 2025秋冬系列的一款刷色千鳥紋丹寧外套；外套以不規則的千鳥紋並進行刷色處理，圓領的形式正合適內搭高領或圍巾，刻意仿舊的質感更將舒華的清新甜美營造出反差萌感，外套訂價26,500元，可洽DIESEL台北信義A11專櫃或台中新光三越專櫃詢問。

出身台灣、韓團I-dle團員的舒華在為中國時尚雜誌ELLEMEN拍攝時選擇了一款DIESEL的2025秋冬刷色千鳥紋丹寧外套，個性中自帶仙氣。圖／DIESEL提供
DIESEL 刷色千鳥紋丹寧外套，26,500元。圖／DIESEL提供
金主訓日前身穿DIESEL 2026春夏系列出席活動。圖／翻攝自IG@cortisbighit
