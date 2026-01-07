豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu by Paul Lee」日前首度攜手，限定推出「十年」星光晚宴，為集團十周年寫下具象而關鍵的一頁。

豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理表示，在集團成立十周年的此刻，能同時迎來「盈科 EIKA」摘下米其林二星，以及「Impromptu by Paul Lee」 正式加入集團，對豊漁而言別具意義。他也特別感謝稗田良平料理長與李皞（Paul Lee）主廚，在此關鍵時刻選擇攜手合作，讓台灣精緻餐飲的可能性被看見。

此次餐會由「盈科 EIKA」料理長稗田良平，與 「Impromptu by Paul Lee」主廚Paul Lee首次合作，以「十年」為主題，透過四手聯彈的形式，將兩位主廚各自的料理脈絡、文化背景與人生經驗，交織出一場層次豐富的風味敘事。

「十年」星光晚宴由兩位主廚各自創作的開胃小點揭開序幕。Paul Lee 以「松葉蟹・酪梨・海苔・小黃瓜」，重新解構加州卷，將熟悉風味拆解再重組；稗田良平則以「鮟鱇魚肝・玉米泥・湯葉」，展現盈科一貫的細膩哲學，在日常食材中提煉不凡滋味。

隨後，多道料理交錯呈現兩家餐廳的風格語彙。「Impromptu 」招牌的「海苔可頌麵包・楓糖南瓜奶油」與以秘魯經典的檸汁生醃魚（ceviche）為靈感的「醬漬牡丹蝦・魚子醬・墨西哥辣椒」，展現 Paul Lee 自由卻高度精準的創作節奏；「盈科」則在旬味料理中，以「無花果・白味噌・紫蘇花」與「大閘蟹・茼蒿・米飯」，呼應集團以壽司起家的根源，並重新解構日本料理的形式。

在椀物段落，Paul Lee 將自身軍眷背景的記憶融入「石斑獅子頭・黑松露・甲魚清湯」，展現中西交融的深層底蘊；稗田良平則以「甜豆・鰻魚・青花椒」，在辛香與鮮甜之間拉出清晰節奏。

主菜「煙燻究好豬・紅麴・炭烤百合根」，以台灣紅麴與日本米麴醃漬後炭烤，濃縮土地、時間與技藝；「海膽炸醬麵」則來自 Paul Lee 的童年記憶，將眷村滋味以當代手法重新演繹。

餐會最後，稗田良平以「芭樂・蓮霧・梅子・愛玉」帶來清爽收尾，Paul Lee 則以仿真水果糖球「柑橘・巧克力・紅茶」，串聯台灣紅玉紅茶與日本柑橘的風味特色，為「十年」星光晚宴留下溫柔而悠長的餘韻。 迎接豊漁餐飲集團成立十周年，「盈科 EIKA」料理長稗田良平（左）與 「Impromptu by Paul Lee」主廚Paul Lee首次合作，以「十年」為主題進行四手聯彈。圖／豊漁餐飲集團提供 甜豆・鰻魚・青花椒。圖／豊漁餐飲集團提供 煙燻究好豬。圖／豊漁餐飲集團提供 海膽炸醬麵。圖／豊漁餐飲集團提供 石斑獅子頭・黑松露・甲魚清湯。圖／豊漁餐飲集團提供 柑橘・巧克力・紅茶。圖／豊漁餐飲集團提供