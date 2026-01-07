快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
芭樂・蓮霧・梅子・愛玉。圖／豊漁餐飲集團提供
芭樂・蓮霧・梅子・愛玉。圖／豊漁餐飲集團提供

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu by Paul Lee」日前首度攜手，限定推出「十年」星光晚宴，為集團十周年寫下具象而關鍵的一頁。

豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理表示，在集團成立十周年的此刻，能同時迎來「盈科 EIKA」摘下米其林二星，以及「Impromptu by Paul Lee」 正式加入集團，對豊漁而言別具意義。他也特別感謝稗田良平料理長與李皞（Paul Lee）主廚，在此關鍵時刻選擇攜手合作，讓台灣精緻餐飲的可能性被看見。

此次餐會由「盈科 EIKA」料理長稗田良平，與 「Impromptu by Paul Lee」主廚Paul Lee首次合作，以「十年」為主題，透過四手聯彈的形式，將兩位主廚各自的料理脈絡、文化背景與人生經驗，交織出一場層次豐富的風味敘事。

「十年」星光晚宴由兩位主廚各自創作的開胃小點揭開序幕。Paul Lee 以「松葉蟹・酪梨・海苔・小黃瓜」，重新解構加州卷，將熟悉風味拆解再重組；稗田良平則以「鮟鱇魚肝・玉米泥・湯葉」，展現盈科一貫的細膩哲學，在日常食材中提煉不凡滋味。

隨後，多道料理交錯呈現兩家餐廳的風格語彙。「Impromptu 」招牌的「海苔可頌麵包・楓糖南瓜奶油」與以秘魯經典的檸汁生醃魚（ceviche）為靈感的「醬漬牡丹蝦・魚子醬・墨西哥辣椒」，展現 Paul Lee 自由卻高度精準的創作節奏；「盈科」則在旬味料理中，以「無花果・白味噌・紫蘇花」與「大閘蟹・茼蒿・米飯」，呼應集團以壽司起家的根源，並重新解構日本料理的形式。

在椀物段落，Paul Lee 將自身軍眷背景的記憶融入「石斑獅子頭・黑松露・甲魚清湯」，展現中西交融的深層底蘊；稗田良平則以「甜豆・鰻魚・青花椒」，在辛香與鮮甜之間拉出清晰節奏。

主菜「煙燻究好豬・紅麴・炭烤百合根」，以台灣紅麴與日本米麴醃漬後炭烤，濃縮土地、時間與技藝；「海膽炸醬麵」則來自 Paul Lee 的童年記憶，將眷村滋味以當代手法重新演繹。

餐會最後，稗田良平以「芭樂・蓮霧・梅子・愛玉」帶來清爽收尾，Paul Lee 則以仿真水果糖球「柑橘・巧克力・紅茶」，串聯台灣紅玉紅茶與日本柑橘的風味特色，為「十年」星光晚宴留下溫柔而悠長的餘韻。

迎接豊漁餐飲集團成立十周年，「盈科 EIKA」料理長稗田良平（左）與 「Impromptu by Paul Lee」主廚Paul Lee首次合作，以「十年」為主題進行四手聯彈。圖／豊漁餐飲集團提供
迎接豊漁餐飲集團成立十周年，「盈科 EIKA」料理長稗田良平（左）與 「Impromptu by Paul Lee」主廚Paul Lee首次合作，以「十年」為主題進行四手聯彈。圖／豊漁餐飲集團提供
甜豆・鰻魚・青花椒。圖／豊漁餐飲集團提供
甜豆・鰻魚・青花椒。圖／豊漁餐飲集團提供
煙燻究好豬。圖／豊漁餐飲集團提供
煙燻究好豬。圖／豊漁餐飲集團提供
海膽炸醬麵。圖／豊漁餐飲集團提供
海膽炸醬麵。圖／豊漁餐飲集團提供
石斑獅子頭・黑松露・甲魚清湯。圖／豊漁餐飲集團提供
石斑獅子頭・黑松露・甲魚清湯。圖／豊漁餐飲集團提供
柑橘・巧克力・紅茶。圖／豊漁餐飲集團提供
柑橘・巧克力・紅茶。圖／豊漁餐飲集團提供

日本料理 米其林 紅麴

延伸閱讀

「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

美食王國卻被嫌爆？外國人點名台灣料理最大敗筆：每餐都像加糖

日本料理「涮涮鍋」來自蒙古的涮羊肉？各國火鍋哪裡不一樣

出國超實用觀察！ 一眼秒分辨「中日韓旅客」4萬網友笑噴：太真實了啦

相關新聞

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，近期各品牌都腦洞大開推出各種怪奇口味零食，挑戰民眾味蕾極限。皮蛋、榴槤、臭豆...

台灣比較盤？金色三麥蜂蜜啤酒日本賣更便宜惹議 官方急喊卡：超商停售瓶裝版

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，引發國內消費者高度矚目，經過一天的沈澱，「...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dl...

豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu ...

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。