經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家金馬年菜預購正式開跑，集結逾百道年菜、四大特色。圖／全家提供
農曆年節採購逐步升溫，便利商店年菜預購市場持續擴大。「全家（5903）」2026金馬年菜預購正式開跑，主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」四大特色，集結超過百道年菜料理、湯品與套組選擇，從萬元頂級星級套組到千元有找的高CP圍爐套餐均涵蓋，以回應不同家庭型態與消費預算需求。

首波以米其林餐廳與星級飯店品牌領軍，包含富錦樹台菜香檳、頤宮、山海樓、天香樓、台南晶英酒店等指標級餐飲品牌，主打佛跳牆、東坡肉、醉雞等經典功夫菜，讓消費者在家即可享有餐廳級圍爐體驗。

同時，「全家」亦觀察到消費者對「一次備齊、減輕備菜負擔」的需求提升，年菜套組規劃從小家庭到大家庭皆有對應選擇，集結雙月食品社、型男大主廚等人氣品牌，開賣「雙月好運奔騰年菜組」、「型男大主廚瑞馬迎春鴻運套組」，多道主菜與經典手路菜組合；並同步推出「鴻福海陸小套餐」千元有找的高CP圍爐組合，讓小家庭與精打細算族群也能以親民預算完成年節餐桌。

除傳統功夫菜外，年菜預購亦納入酒香入菜與蔬食名店等創新料理選擇，包含「天香小饌東坡肉」等紹興、花雕風味年菜，以及蔬食品牌「 YACHE韓式蔬食」起司部隊鍋等品項，回應多元飲食與彈性飲食趨勢。即日起至2月22日更推出指定商品任選3件以上92折優惠，讓消費者輕鬆完成年節備菜，全台名店美食免排隊、圍爐餐桌一次到位。

