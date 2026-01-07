快訊

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
多力多滋皮蛋口味聞起來不嗆鼻，吃起來意外涮嘴。記者黃筱晴／攝影
多力多滋皮蛋口味聞起來不嗆鼻，吃起來意外涮嘴。記者黃筱晴／攝影

繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，近期各品牌都腦洞大開推出各種怪奇口味零食，挑戰民眾味蕾極限。皮蛋、榴槤、臭豆腐、茶葉蛋，甚至生啤酒口味，全都被端上零食舞台，各大品牌比的不只是創意，更是誰能把台灣人熟悉又矛盾的味道「神還原」，成功攻佔消費者的好奇心與社群版面。

近期話題度最高的，莫過於多力多滋全新推出的「皮蛋口味」，全黑包裝還沒上架就造成話題，打開包裝散發濃烈皮蛋香氣，鹹香滋味意外不違和，值得嚐鮮，全聯與大全聯同步祭出任2包76元優惠。同樣走獵奇路線的還有樂事洋芋片「生啤酒口味」，主打啤酒花香與氣泡暢快感，卻完全無酒精，未滿18歲也能安心嘗鮮；而討論度始終居高不下的「榴槤口味」也強勢回歸，一開袋就是濃到難以忽視的獨特果香，榴槤控必收。

針對熱愛挑戰的民眾，全聯、大全聯更加碼推抽獎活動，1月9日至1月22日購買樂事/多力多滋70g以上全系列任2包，登錄就有機會把「神還原獵奇口味」整箱帶回家。

超商戰場同樣火熱，7-ELEVEN除了搶先開賣多力多滋皮蛋口味，更推出迷你版香菜多力多滋，更方便隨手開吃。星太郎點心條餅則把香菜、花生、米血糕組合成超商限定口味，重現夜市小吃的熟悉感。波的多則選擇挑戰國民美食，推出茶葉蛋風味洋芋片，八角味滷汁與茶香層層堆疊，相似度高到讓網友直呼「根本在吃真的茶葉蛋」。

全家便利商店則主打「台味神還原」，華元波的多「酥炸辣皮蛋」風味找來美食YouTuber千千聯名，皮蛋氣味毫不手軟，再用微辣辛香中和油膩感，評價兩極卻話題十足；卡迪那「麻辣臭豆腐」風味更被封為「年度最衝擊味蕾零食」，開袋瞬間彷彿置身夜市攤位，濃郁發酵香氣與麻辣湯底風味，鎖定重口味族群。

量販通路同樣不缺席，家樂福開賣「台灣道地小吃系列」可樂果，把蒜味香腸、花枝丸，甚至香菜貢丸湯全都變成豌豆酥。蒜味香腸被不少網友認為還原度最高，甜鹹交織、蒜香強烈，堪稱下酒神物；花枝丸風味主打海鮮鮮味與胡椒鹽香氣；香菜貢丸湯則走「入門級香菜」路線，讓人有「好像在喝湯」的錯覺，意外成為討論亮點。看完這麼多獵奇口味，今天你想挑戰哪一道？

波的多茶葉蛋風味洋芋片吃起來八角味頗重，光聞味道還原度極高。記者黃筱晴／攝影
波的多茶葉蛋風味洋芋片吃起來八角味頗重，光聞味道還原度極高。記者黃筱晴／攝影
全家便利商店主打2款「台味神還原」的重口味零食。記者黃筱晴／攝影
全家便利商店主打2款「台味神還原」的重口味零食。記者黃筱晴／攝影
星太郎點心條餅香菜花生米血糕口味，7-ELEVEN獨家開賣，味道有點微妙。記者黃筱晴／攝影
星太郎點心條餅香菜花生米血糕口味，7-ELEVEN獨家開賣，味道有點微妙。記者黃筱晴／攝影
家樂福開賣「台灣道地小吃系列」可樂果，把蒜味香腸、花枝丸，甚至香菜貢丸湯全數變成豌豆酥。圖／家樂福提供
家樂福開賣「台灣道地小吃系列」可樂果，把蒜味香腸、花枝丸，甚至香菜貢丸湯全數變成豌豆酥。圖／家樂福提供
樂事洋芋片推出生啤酒和榴槤風味。圖／全聯福利中心提供
樂事洋芋片推出生啤酒和榴槤風味。圖／全聯福利中心提供

香菜 皮蛋 茶葉蛋

