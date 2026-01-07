動漫迷看過來！ 《七龍珠英雄崛起-台北》特展明起開跑

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
《七龍珠英雄崛起-台北》特展將在台北華山登場。圖／瀛海文化、INCUBASE Studio提供
《七龍珠英雄崛起-台北》特展將在台北華山登場。圖／瀛海文化、INCUBASE Studio提供

由瀛海文化與INCUBASE Studio共同舉辦、東映動畫正版授權的《七龍珠英雄崛起-台北》特展，將於8日正式在台北華山震撼開幕！這場燃燒熱血的視覺盛宴，將帶領粉絲全面進入七龍珠宇宙，展開一場為期三個月的冒險旅程，以「英雄崛起」為核心主題，不僅打造沉浸式的互動體驗，更集結 40個角色雕像，並真實還原動畫場景。適逢農曆春節將至，這裡將是粉絲們年節走春、釋放熱血的最佳首選。

史詩級規模 真實還原動畫經典場景40個角色雕像讓你拍到手軟

《七龍珠》迷們準備迎接史上最強戰鬥了嗎？本次展覽將帶領粉絲穿越七龍珠宇宙，親身體驗悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色的戰鬥旅程，一起感受超級賽亞人的氣場！現場特別還原《七龍珠》世界的標誌性場景，無論是武天老師的龜屋，布馬與悟空開啟尋找龍珠之旅的起點，亦或是熱血沸騰的戰鬥場景，這些精細打造的角色將與場景完美融合，營造出無與倫比的臨場感，絕對是粉絲不可錯過的打卡聖地。

沉浸式激戰化身超級賽亞人！手機互動蒐集七顆龍珠召喚限定好禮

除了極具張力的靜態展示，本次展覽更強調「觀展即戰鬥」的參與感。最令粉絲瘋狂的「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力！此外，展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。為了提升觀展樂趣，本次特別開發APP互動，粉絲將化身為「龍珠雷達」的持有者，在展場各處尋找散落的七顆龍珠，只要成功集齊龍珠並完成任務，就能召喚神龍，現場兌換展覽限定獨家好禮！

農曆新年走春最強首選 獨家限定周邊商品搶先曝光、粉絲必收

迎接 2026 金馬年，《七龍珠英雄崛起-台北》將是農曆春節假期的走春首選。展覽期間橫跨整個春節檔期，非常適合全家大小或三五好友一同前往，點燃體內的熱血靈魂。展覽商售區也將推出多款「展覽限定周邊商品」，粉絲們在體驗完激烈的戰鬥氛圍後，別忘了將這些專屬回憶帶回家。

七龍珠 動畫 台北

