2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

東南亞文學很活潑

2026年台北國際書展的主題國是泰國。文化部次長李靜慧笑說，書展主題因此也利用台灣人最愛的諧音梗，取名為「閱讀泰精彩」，也感謝泰國將帶來小說、童書、網路漫畫、歷史、政治與當代生活等不同主題的作品，並邀請多位泰國作家來台交流，讓更多民眾看到活潑多元的東南亞文學。



泰國商務處處長李凱莉表示，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）在主題國館內舉辦多元文化節目，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，展現泰國當代文化的多樣面貌；泰國出版暨書商協會秘書長陳智偉則說，將會邀請各類泰國作家來台，包括資深作家、前外交部長阿迪雷山等人來台交流。

外國館多元互動多

另外，泰國館以文學為策展核心，規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家出版社與內容單位的策展選書，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。

此外，書展的外國館焦點還有比利時、捷克、法國、印度與義大利。比利時館強調圖像敘事與漫畫創作的當代表現，還有好喝的比利時啤酒，捷克館則聚焦兒童與青少年書籍；法國館主要展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，印度則用童書、互動螢幕與故事體驗，展現多元文化與傳統預言：義大利展館則用古羅馬風格，展現漫畫的發展脈絡。

