快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2026年台北國際書展的主題國是「泰國」，將有各類小說、漫畫與插畫作品與作家來台交流。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
2026年台北國際書展的主題國是「泰國」，將有各類小說、漫畫與插畫作品與作家來台交流。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

東南亞文學很活潑

2026年台北國際書展的主題國是泰國。文化部次長李靜慧笑說，書展主題因此也利用台灣人最愛的諧音梗，取名為「閱讀泰精彩」，也感謝泰國將帶來小說、童書、網路漫畫、歷史、政治與當代生活等不同主題的作品，並邀請多位泰國作家來台交流，讓更多民眾看到活潑多元的東南亞文學。

泰國商務處處長李凱莉表示，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）在主題國館內舉辦多元文化節目，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，展現泰國當代文化的多樣面貌；泰國出版暨書商協會秘書長陳智偉則說，將會邀請各類泰國作家來台，包括資深作家、前外交部長阿迪雷山等人來台交流。

外國館多元互動多

另外，泰國館以文學為策展核心，規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家出版社與內容單位的策展選書，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。

此外，書展的外國館焦點還有比利時、捷克、法國、印度與義大利。比利時館強調圖像敘事與漫畫創作的當代表現，還有好喝的比利時啤酒，捷克館則聚焦兒童與青少年書籍；法國館主要展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，印度則用童書、互動螢幕與故事體驗，展現多元文化與傳統預言：義大利展館則用古羅馬風格，展現漫畫的發展脈絡。

【更多精采內容，詳見

泰國 文學 童書

延伸閱讀

砍死幫傭…女凶手解保單想換輕判 高院泰國連線死者母

蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

曹西平一生痛失兩位至親！曾身心俱疲、罹患憂鬱症遠走泰國

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

相關新聞

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

繼「香菜多力多滋」引爆全台香菜控搶購熱潮後，近期各品牌都腦洞大開推出各種怪奇口味零食，挑戰民眾味蕾極限。皮蛋、榴槤、臭豆...

台灣比較盤？金色三麥蜂蜜啤酒日本賣更便宜惹議 官方急喊卡：超商停售瓶裝版

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，引發國內消費者高度矚目，經過一天的沈澱，「...

美得超有個性！Gracie Abrams演繹全新形象 香奈兒COCO CRUSH新作登場

準備好迎接2026全新的悸動（Crush）了嗎？新年伊始，香奈兒（CHANEL）為備受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶...

金主訓、舒華愛用單品找到了！跟著DIESEL帥一波

韓星娛樂已與時尚建立緊密關係，其中韓團Cortis成員金主訓（Kim Ju-hoon / Juhoon）與與女團i-dl...

豊漁集團十周年！盈科、Impromptu首度攜手 打造限定星光晚宴

豊漁餐飲集團迎來成立十周年重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu ...

2026書展「泰」精彩 小說與漫畫活潑推出

2026台北國際書展主題國是泰國，將帶來大量泰式小說、童書與繪本，主題涵蓋文化、生活、恐怖與歷史！今年的書展主題是「閱讀泰精彩」，泰國館的策展主題則是「泰式創意生活（CreaTHAIvity）」，盼透過書展介紹泰國多元文化與生活方式。受邀來台的作家還包括前泰國外交部長、同時也是知名作家的阿迪雷山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。