嫌貴就不賣了？ 金色三麥：超商通路蜂蜜啤酒將停售
金色三麥知名產品蜂蜜啤酒外銷日本，但被眼尖網友發現售價低於台灣，引發網友炎上，即使執行長葉冠廷出面滅火也沒用。而金色三麥也宣布，超商通路蜂蜜啤酒將停售。
金色三麥表示，自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神，惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。
金色三麥表示，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動，近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。
金色三麥表示，2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進，未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
