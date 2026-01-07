台南優質烏魚子評選6獲選 達人分享選購竅門
台南市政府農業局今天公布優質烏魚子評選，有6名烏魚養殖業者獲得推薦，因應應景春節送禮需求，養殖達人也分享消費者選購烏魚子竅門。
農業局說，農業局與農業部漁業署共同輔導南市養殖漁業發展協會舉辦2025年台南優質烏魚子評選，已邁入第17屆。去年（2025）南市烏魚養殖面積約139公頃，放養量約132萬尾，占比全國3分之1，每3尾烏魚就有1尾來自台南。
2025年台南共有6位烏魚養殖業者獲殊榮，分別為林性海、蘇潔琳、林揚合、陳鴻龍、黃金妙及洪崑明等6人，各養殖烏魚子皆有其獨特製作工序，風味迥異，各具特色。
評選會中業者並分享選購烏魚子訣竅，先觀其色，外型勻稱厚實、色澤澄紅偏褐；再聞其香，淡淡的魚卵香氣迴繞；最後嘗其味，入口鹹鮮、彈牙微糯、齒頰生香。烏魚子也可搭配蘋果可或棗子切片入味。
台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔表示，歷經丹娜絲颱風侵襲後，養殖戶在政府輔導下繼續烏魚。除養殖技術熟練，加工技術也在每年的比賽中相互交流研討，以少鹽低納的做法區別進口烏魚子，特別是晶瑩剔透的烏魚子配上精緻包裝盒，更是送禮最佳選擇。
農業局也推薦消費者選購台南優質烏魚子，訂購資訊如下：
林性海0922959588
蘇潔琳0937-616077
林揚合0938-511356
陳鴻龍0933627697
黃金妙067930197
洪崑明0919643008
台南市養殖漁業發展協會（06）7864313
