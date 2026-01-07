聽新聞
100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17
愛買量販迎戰農曆新年消費旺季，連續多年推出深受消費者喜愛的新春刮刮卡活動，年年限量完售、話題不斷，已成為不少民眾過年前「刮刮卡試手氣」的固定行程。2026年愛買再度升級推出馬年刮刮卡「馬上有獎」，發售規模突破11萬張，較去年蛇年刮刮卡再創新高，號召消費者搶在新年一開始就刮出滿滿好運與驚喜。
刮刮卡向來是春節期間最具儀式感的活動之一，愛買量販今年主打「馬上中獎、人人有獎」，每張只要100元，即有機會把iPhone 17全系列手機帶回家。頭獎為iPhone 17 Pro Max 256GB共3名，二獎iPhone 17 Pro 256GB共5名，三獎iPhone Air 256GB共5名，另還準備Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等多項實用好禮，張張有獎，讓民眾新春試手氣、討個好彩頭。
愛買量販更同步推出支付加碼活動，消費者使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，可享限量加碼回饋HAPPY GO點數100點，讓中獎喜悅再升級。除3C與家電大獎外，刮刮卡亦可兌換肯德基、必勝客等連鎖餐飲通路的專屬優惠券，從年節前一路延續到新春假期，吃喝玩樂一次到位。
