100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販推100%中獎機率刮刮卡，消費者100元拚iPhone 17系列帶回家。圖／愛買量販提供
愛買量販推100%中獎機率刮刮卡，消費者100元拚iPhone 17系列帶回家。圖／愛買量販提供

愛買量販迎戰農曆新年消費旺季，連續多年推出深受消費者喜愛的新春刮刮卡活動，年年限量完售、話題不斷，已成為不少民眾過年前「刮刮卡試手氣」的固定行程。2026年愛買再度升級推出年刮刮卡「馬上有獎」，發售規模突破11萬張，較去年蛇年刮刮卡再創新高，號召消費者搶在新年一開始就刮出滿滿好運與驚喜。

刮刮卡向來是春節期間最具儀式感的活動之一，愛買量販今年主打「馬上中獎、人人有獎」，每張只要100元，即有機會把iPhone 17全系列手機帶回家。頭獎為iPhone 17 Pro Max 256GB共3名，二獎iPhone 17 Pro 256GB共5名，三獎iPhone Air 256GB共5名，另還準備Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等多項實用好禮，張張有獎，讓民眾新春試手氣、討個好彩頭。

愛買量販更同步推出支付加碼活動，消費者使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，可享限量加碼回饋HAPPY GO點數100點，讓中獎喜悅再升級。除3C與家電大獎外，刮刮卡亦可兌換肯德基、必勝客等連鎖餐飲通路的專屬優惠券，從年節前一路延續到新春假期，吃喝玩樂一次到位。

iPhone 17 Pro 愛買

