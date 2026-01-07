台灣比較盤？金色三麥蜂蜜啤酒日本賣更便宜惹議 官方急喊卡：超商停售瓶裝版

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，引發國內消費者高度矚目，經過一天的沈澱，「SUNMAI金色三麥」今（7日）發表正式聲明，「近期將停止於便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒」，同時表示「未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。」

這場風波起因於「SUNMAI金色三麥」董事長暨執行長葉冠廷在社群分享350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，在日本伊勢丹百貨上架的照片。但眼尖網友發現，蜂蜜啤酒在日本的標價為 549 日圓，換算約新台幣 110 元，與台灣市售單瓶約 125 元有落差，讓不少網友質疑：「台灣買的比較貴」、「台灣人真盤」。

期間「SUNMAI金色三麥」董事長暨執行長葉冠廷二度親上火線，透過社群媒體提出說明，但似乎並未獲得大多數網友的諒解，雖然也有網友出面讚聲，但網路輿論似乎一面倒地站立在「SUNMAI金色三麥」的對立面。

「SUNMAI金色三麥」透過正式聲明指出，「本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通 上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品 牌價值能在不同市場中被適切傳達。」

以下是聲明全文：

金色三麥集團聲明稿 針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異一事，金色三麥集 團說明如下： 金色三麥自 2021 年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市 場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際 匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售 價格呈現上的落差，進而引發討論。 對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以 下調整與行動： ．近期將停止於便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒 ．未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本 金色三麥自 2004 年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將 此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通 上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品 牌價值能在不同市場中被適切傳達。 感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。 金色三麥集團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥7日發表官方正式聲明。圖／金色三麥提供