「親親豬五花」沒了！乾杯菜單大改版 每份99元起、日本A5沙朗399元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
乾杯菜單大規模更新，提供多種特色肉品。記者陳睿中/攝影
乾杯集團旗下的「乾杯燒肉居酒屋」，預告將於1月14日進行全面改版升級，以「好吃、便宜、快速、好玩」為核心價值，推出全新菜單結構，提供99、199、299、399等四種價格帶商品，方便顧客輕鬆用餐。不過已經舉辦26年的「8點乾杯」與「親親五花肉」活動，也同步走入歷史。

乾杯全新的菜單，提供百餘款的食材與餐點，共計四大價格帶、12大類別，其中包涵超過30款新品。其中主打的4款全新肉品，包括越市場半價的「A5日本宮崎和牛沙朗」、「澳洲和牛橫膈膜」均為399元，過去定價680元的「烤肉醬背帽肉燒肉片」、「烤肉醬後腹肉燒肉片」等品項，也同樣是399元；至於「A5和牛上等赤身」、「厚切牛舌排」、等品項均為299元。

除此之外，在199元價格帶中，還吃得到「豬肋條咖哩飯」、「燒肉店的牛筋麵」、「辣味噌和牛小腸」等品項。同時多款時蔬、味噌雞腿肉、雞軟骨等食材，則都是99元。其他還有馬鈴薯沙拉、跳跳糖雪貝、和牛油麻婆豆腐等不同餐點，增添多樣化的味覺變化，並透過全新的設計，方便讓民眾自由搭配。

儘管取消「8點乾杯」，不過此次乾杯也新推出不分時段的「續杯49元」活動。包括檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款指定酒款，首杯99元，續杯沿用同一酒杯，優惠價49元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲8-9級和牛上等燒肉片，299元。記者陳睿中/攝影
日本A5和牛厚切沙朗，每份399元。記者陳睿中/攝影
日本A5和牛後腹肉，每份399元。記者陳睿中/攝影
除了肉品外，還有多種熟食餐點可供選擇。記者陳睿中/攝影
乾杯調整菜單，提供百餘款的料理，每份99元起。記者陳睿中/攝影
辣味雞軟骨，每份299元。記者陳睿中/攝影
