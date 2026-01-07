乾杯燒肉史上最大改版14日開跑 來客數有望倍增

乾杯（1269）集團董事長平出莊司7日率領高層宣布，「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革，聚焦「好吃、便宜、好玩、快速」四大核心價值，開創更貼近當代年輕人的燒肉新樣貌，全台門店將於1月14日同步改版，看好來客數有望較過去成長一倍。

乾杯集團董事長平出莊司25歲時創業「乾杯燒肉居酒屋」，當時的產品完全符合市場需求，創下亮麗的成績，但是經過了這麼長的時間， 現在年輕人需要的餐飲改變，乾杯要推出現在年輕喜歡的燒肉店模式改變。

平出莊司進一步表示，26年乾杯品牌再造，效率轉化為價格競爭力，開啟三贏新局，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，開啟品牌、員工與顧客三贏的新局。

乾杯將高端和牛更加「平價化」，以近乎市場半價的「A5日本宮崎和牛沙朗」為主打，399元就可品嚐得到。餐點自由組合，價格簡化為399元、299元、199元與99元四大價格帶，如逛選物店般每次都有新驚喜。

「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革。記者黃淑惠／攝影 乾杯集團董事長平出莊司宣布「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革。記者黃淑惠／攝影