乾杯燒肉史上最大改版14日開跑 來客數有望倍增

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
乾杯集團董事長平出莊司（中）率領高層宣布，「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革。記者黃淑惠／攝影
乾杯（1269）集團董事長平出莊司7日率領高層宣布，「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革，聚焦「好吃、便宜、好玩、快速」四大核心價值，開創更貼近當代年輕人的燒肉新樣貌，全台門店將於1月14日同步改版，看好來客數有望較過去成長一倍。

乾杯集團董事長平出莊司25歲時創業「乾杯燒肉居酒屋」，當時的產品完全符合市場需求，創下亮麗的成績，但是經過了這麼長的時間， 現在年輕人需要的餐飲改變，乾杯要推出現在年輕喜歡的燒肉店模式改變。

平出莊司進一步表示，26年乾杯品牌再造，效率轉化為價格競爭力，開啟三贏新局，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，開啟品牌、員工與顧客三贏的新局。

乾杯將高端和牛更加「平價化」，以近乎市場半價的「A5日本宮崎和牛沙朗」為主打，399元就可品嚐得到。餐點自由組合，價格簡化為399元、299元、199元與99元四大價格帶，如逛選物店般每次都有新驚喜。

「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革。記者黃淑惠／攝影
乾杯集團董事長平出莊司宣布「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革。記者黃淑惠／攝影
相關新聞

台灣比較盤？金色三麥蜂蜜啤酒日本賣更便宜惹議 官方急喊卡：超商停售瓶裝版

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，引發國內消費者高度矚目，經過一天的沈澱，「...

台南優質烏魚子評選6獲選 達人分享選購竅門

台南市政府農業局今天公布優質烏魚子評選，有6名烏魚養殖業者獲得推薦，因應應景春節送禮需求，養殖達人也分享消費者選購烏魚子...

100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17

愛買量販迎戰農曆新年消費旺季，連續多年推出深受消費者喜愛的新春刮刮卡活動，年年限量完售、話題不斷，已成為不少民眾過年前「...

乾杯燒肉史上最大改版14日開跑 來客數有望倍增

乾杯（1269）集團董事長平出莊司7日率領高層宣布，「乾杯燒肉居酒屋」啟動27年來最大規模改革，聚焦「好吃、便宜...

「親親豬五花」沒了！乾杯菜單大改版 每份99元起、日本A5沙朗399元

乾杯集團旗下的「乾杯燒肉居酒屋」，預告將於1月14日進行全面改版升級，以「好吃、便宜、快速、好玩」為核心價值，推出全新菜...

遭質疑海外價更低？金色三麥宣布台灣、日本同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

因應近日外界熱議金色三麥蜂蜜啤酒在不同市場出現價格差異，金色三麥（7757）集團 7 日宣布調整銷售策略，近期將停止在便...

