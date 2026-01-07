遭質疑海外價更低？金色三麥宣布台灣、日本同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

因應近日外界熱議金色三麥蜂蜜啤酒在不同市場出現價格差異，金色三麥（7757）集團 7 日宣布調整銷售策略，近期將停止在便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，後續將改以更符合各地市場結構、價格也更具彈性的包裝形式推出。

金色三麥說明，蜂蜜啤酒自 2021 年起透過日本通路進軍海外市場，期望將台灣釀造品質與品牌精神推向國際。不過，近年國際匯率波動，加上各國酒稅制度、通路結構與定價機制不同，導致最終零售價格在不同市場間出現落差，引發消費者討論。

對此，金色三麥指出，已全面檢視海內外市場的產品配置與銷售方式，決定先行停售便利商店通路的 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥強調，台灣市場自 2004 年品牌創立以來始終是最重要的根基，此次調整也讓集團重新檢視跨市場經營與溝通方式，未來將以更審慎的策略規劃海外通路布局，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

