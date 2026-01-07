台中這家五星級酒店開放毛孩入住 房間裡都還點得到毛孩餐

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市的五星級的李方艾美酒店最近宣布開放「毛孩」入住，還能跟主人一起到專屬樓層用餐，甚至連房間內也點得到寵物鮮食。圖／李方艾美酒店提供
台中市的五星級的李方艾美酒店最近宣布開放「毛孩」入住，還能跟主人一起到專屬樓層用餐，甚至連房間內也點得到寵物鮮食。酒店總經理吳宏一表示，毛孩早已成為許多家庭的重要成員，旅遊型態也正悄悄改變，此次宣布加入寵物友善行列，不僅回應市場趨勢，也重新定義五星級飯店的服務邊界，希望讓毛孩能在旅途中「被尊重、被照顧、被理解」。

李方艾美公關吳宛儒說，對許多毛孩來說，旅行不該只是被帶著走，而是能真正參與、被好好款待的一段假期。他們看到這樣的期待，因此自今天一月一日起成為寵物友善飯店，讓毛孩不再只是陪同入住，而是能以「賓客身分」體驗五星級飯店的每一刻。

她說，專為寵物規畫的友善客房裡備有專屬睡墊、小帳篷、防水墊與玩具，讓毛孩在陌生環境中也能迅速找到安全感。飯店也特別規畫寵物友善專屬樓層與獨立動線，降低環境刺激，讓毛孩從抵達、入住到休息，都能維持放鬆節奏，安心享受假期。

吳宛儒說，毛孩在飯店裡不只住得好，也能「吃得很講究」因此他們同步調整館內餐飲空間，把２４樓的高空景觀餐廳 「PANO 24 」與 1 樓的 「Latitude 24 」都打造成寵物友善餐廳，旅客可帶著毛孩一同入座。對毛孩而言，牠們不必被留在房間等待，而是能陪著主人一起感受氣氛、一起用餐，成為旅行中最重要的陪伴。

此外，除了主人能享用送餐服務外，毛孩在房間裡也能點得到專屬寵物餐。飯店精心準備的犬貓鮮食，讓毛孩在房內也能享用營養均衡的美味料理。從入住到用餐，毛孩不再只是「不能吃、不能進」的角色，而是真正被納入旅宿體驗的一份子。在這裡被寵的不只是人，還有一路陪伴的毛孩。

她說，凡預訂指定寵物友善住房專案並於首波期間入住，即可獲得一份限量「寵物入住大禮包」，內容包含飯店品牌帆布提袋、C-CELL'LINO 西西里諾日本進口高端寵物洗護梳，以及Abao阿寶依寵物種類客製的專屬小點心。數量有限，送完為止。

