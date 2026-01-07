7-ELEVEN 全面搶攻年節「社交經濟」！開運年菜、尾牙家電馬上登場

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN全面搶攻年節「社交經濟」！開運年菜、尾牙家電馬上登場。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN全面搶攻年節「社交經濟」！開運年菜、尾牙家電馬上登場。7-ELEVEN／提供

掌握年節採買、家庭圍爐與企業尾牙抽獎商機，統一超（2912）7-ELEVEN全台逾7,200間門市串聯《預購誌》與線上i預購/i划算平台，匯聚年菜、年貨、伴手禮及精選家電全面搶攻年節「社交經濟」，開運年菜聚焦「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」與首度新增的「長輩友善套餐」三大趨勢，不僅網羅五星級飯店饗宴、名廚手路菜及IP肖像造型佛跳牆等超過200款年菜選擇，更精選尾牙家電、年貨大街、精品水果禮盒、賀歲酒款等線上線下逾千種年節商品，預計將可帶動相關業績成長逾兩成。

現代三人以下小家戶成為主流，帶動全台逾60億的年菜市場朝向「精緻、少量、多樣」發展，加上忙碌生活型態，民眾更習慣提早預購或為家中長輩訂購年菜。7-ELEVEN《預購誌》延續高CP值選品及全台門市就近取優勢，今年首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4,680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜；並因應不同聚餐情境，7-ELEVEN整合門市預購、i預購/i划算等通路，網羅近兩百款年菜，從小家庭適合的4至5道菜組合到大家庭9道全席一應俱全。

看準尾牙採購商機，7-ELEVEN門市預購與i預購精選逾20款熱門3C家電，全面強打超商通路最低價優惠，預計將帶動尾牙季的整體家電類別成長逾兩成。i預購觀察家電買氣全面上揚，年底裝修高峰帶動電視、分離式冷氣銷量，尾牙抽獎則以實用、高話題性的小家電最受青睞，電烤箱、吹風機等銷售倍數成長。

鎖定走春拜年、開工開學等「社交經濟」需求，7-ELEVEN i預購將過去得跑年貨大街採買的點心零嘴搬上線，不僅讓古早味零嘴「大豬公」重新翻紅，單一品項2025年迄今銷售已突破60萬包。同時開發通路獨家「星球工坊發財/有錢紅包袋爆米花」，並搶先販售財源滾滾娃娃酥、香菜沙琪瑪、幸福不倒翁汽水糖、吉祥財運軟糖等話題零嘴，以及日本進口超萌零食招財貓包裝米果仙貝，預計年貨類別業績可較去年強勁成長近七成。

