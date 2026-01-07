快訊

剪輯失誤爆雷成真！「黑白大廚2」孫鍾元止步、「料理怪物」是冠軍？

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
白湯匙孫鍾元止步，以第8名完賽。圖／摘自IG @netflixkr
白湯匙孫鍾元止步，以第8名完賽。圖／摘自IG @netflixkr

Netflix「黑白大廚料理階級大戰」第二季昨（6日）一口氣上架第11、12集，TOP 7名單正式誕生；一如先前被韓國網友率先抓包的第9集剪輯失誤中洩漏的線索，白湯匙孫鍾元果然被淘汰，黑湯匙「料理怪物」卻一路過關斬將，甚至有機會劍指冠軍寶座。

在第9集的主廚訪問片段中，有眼尖的韓國網友發現，「料理怪物」竟然是身上別著「李河成（이하성）」的名牌受訪，不再是「料理怪物」，讓韓國網友率先砲轟「怎麼會犯這種致命失誤」、「是故意的嗎」。當時就有觀眾認為，若按照「黑白大廚：料理階級大戰」第一季的遊戲規則，只有拿到冠軍的黑湯匙，才能在節目中揭露真實姓名，那是否意味著第二季的冠軍就是「料理怪物」？

隨著第11、12集的播出，讓觀眾的「冠軍推理」成立的機會，似乎是越來越高了。因為在第12集的末尾，是由白湯匙侯德竹與黑湯匙「料理怪物」對決，節目就終止在安成宰宣布獲勝者之際。

若是白湯匙侯德竹獲勝，黑湯匙「料理怪物」就必須離開「黑白大廚2」，以第三名完賽，恐沒有機會揭露真名「李河成（이하성）」。要讓「料理怪物」掛上真名名牌示人，最合理的可能性，就是黑湯匙「料理怪物」擊敗白湯匙崔康祿，才能以真名出場。

至於觀眾的「冠軍推理」是否成立？待1月13日「黑白大廚2」最終集第13集上線時，就見分曉。

黑湯匙「料理怪物」是目前冠軍任門人選。圖／摘自IG @netflixkr
黑湯匙「料理怪物」是目前冠軍任門人選。圖／摘自IG @netflixkr
白湯匙崔康祿目前在TOP 7名單中排第一。圖／摘自IG @netflixkr
白湯匙崔康祿目前在TOP 7名單中排第一。圖／摘自IG @netflixkr

料理 黑白大廚

