內湖禮客20周年改裝出清！歷年最優回饋全面1折起、滿千再抽iPhone 17
位於內湖COSTCO旁，全台首家OUTLET禮客內湖店於2005年開幕，在迎來20周年之際，禮客內湖店將進行重整改裝，為了感謝20年來累積的會員支持，即日將分兩波段推出「改裝出清」回饋，也是歷年來最優回饋，全面1折起、990元驚喜價商品。
20年前，禮客內湖店在COSTCO旁推出台灣第一家OUTLET店，讓消費者能以親民價格入手國際品牌，吸引家庭客與上班族前來挖寶。隨著20年過去，這群顧客已成長為「壯世代」族群。禮客表示，「這次改裝是為了轉型，目標是將禮客內湖店打造成一個集結時尚、健康與美麗於一體的空間」。
即日起至1月19日「改裝出清活動」結合館內數百家知名品牌，推出「百大品牌萬件服飾1折起」；特別規畫「990元均一價」特區，用不到1,000元的預算，就能買到價值數千元、萬元以上的專櫃好物。「滿額再送購物金」活動期間當日累計消費滿8,000元即送500元APP電子抵用券。
第二波於1月20日至2月22日展開，「消費1千元抽大獎」 凡於活動期間單筆消費滿1,000元，即有機會抽中iPhone 17 256GB、Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機、Dyson吹風機及OSIM護眼樂等健康生活家電。
另外，改裝出清期間，首次下載並註冊禮客APP，立即贈送100元購物金。
