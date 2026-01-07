快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖禮客20周年改裝出清！歷年最優回饋全面1折起、滿千再抽iPhone 17

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台首家OUTLET禮客內湖店推出20周年改裝出清，為歷年最優回饋，百大品牌萬件服飾1折起。圖／禮客提供
全台首家OUTLET禮客內湖店推出20周年改裝出清，為歷年最優回饋，百大品牌萬件服飾1折起。圖／禮客提供

位於內湖COSTCO旁，全台首家OUTLET禮客內湖店於2005年開幕，在迎來20周年之際，禮客內湖店將進行重整改裝，為了感謝20年來累積的會員支持，即日將分兩波段推出「改裝出清」回饋，也是歷年來最優回饋，全面1折起、990元驚喜價商品。

20年前，禮客內湖店在COSTCO旁推出台灣第一家OUTLET店，讓消費者能以親民價格入手國際品牌，吸引家庭客與上班族前來挖寶。隨著20年過去，這群顧客已成長為「壯世代」族群。禮客表示，「這次改裝是為了轉型，目標是將禮客內湖店打造成一個集結時尚、健康與美麗於一體的空間」。

即日起至1月19日「改裝出清活動」結合館內數百家知名品牌，推出「百大品牌萬件服飾1折起」；特別規畫「990元均一價」特區，用不到1,000元的預算，就能買到價值數千元、萬元以上的專櫃好物。「滿額再送購物金」活動期間當日累計消費滿8,000元即送500元APP電子抵用券。

第二波於1月20日至2月22日展開，「消費1千元抽大獎」 凡於活動期間單筆消費滿1,000元，即有機會抽中iPhone 17 256GB、Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機、Dyson吹風機及OSIM護眼樂等健康生活家電。

另外，改裝出清期間，首次下載並註冊禮客APP，立即贈送100元購物金。

內湖 品牌 購物

延伸閱讀

影／高度仿真iPhone手機與卡片盒...摺疊式改造手槍 讓刑警誤認是玩具

BLACKPINK Jisoo 生日「包下海底撈」 請103名粉絲吃到飽！ 再送 iPhone 17 Pro

獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

相關新聞

獨／台中20年「厚燒日法式烤肉餐盒」歇業 網不捨：台中最好吃的餐盒

想吃的人動作要快！台中極具人氣的老字號便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，近期傳出因租約到期因素，將於2月13日停止營業，結束...

剪輯失誤爆雷成真！「黑白大廚2」孫鍾元止步、「料理怪物」是冠軍？

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（6日）一口氣上架第11、12集，TOP 7名單正式誕生；一如先前被韓國...

內湖禮客20周年改裝出清！歷年最優回饋全面1折起、滿千再抽iPhone 17

位於內湖COSTCO旁，全台首家OUTLET禮客內湖店於2005年開幕，在迎來20周年之際，禮客內湖店將進行重整改裝，為...

王品旗下吃到飽拚錯峰商機 原燒下午可吃210分鐘、和牛涮到凌晨2點

年末聚餐需求升溫，吃到飽與自助吧型態餐廳再度成為聚會首選。餐飲業者看準離峰時段客流潛力，陸續推出延長用餐時間的策略，吸引...

有行旅／春櫻之旅 用舌尖記憶京都

春櫻之旅也是摘星之旅，旅宿散步可及的距離，櫻花綻放，探訪四家米其林餐廳，一次摘下八顆星星，用舌尖記憶整個春櫻綻放的京都。...

7-ELEVEN「星級饗宴」推米其林30顆星主廚監製法餐！主打超商首款「低食物里程燉飯」

瞄準民眾藉由小奢華美食犒賞自己的食飲需求，7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。