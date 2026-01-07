快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

獨／台中20年「厚燒日法式烤肉餐盒」歇業 網不捨：台中最好吃的餐盒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「厚燒日法式烤肉餐盒」將於2月13日停止營業。圖／擷取自GOOGLE MAP
「厚燒日法式烤肉餐盒」將於2月13日停止營業。圖／擷取自GOOGLE MAP

想吃的人動作要快！台中極具人氣的老字號便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，近期傳出因租約到期因素，將於2月13日停止營業，結束20年的營業時光。隨著消息出爐，立刻引起社群平台的熱烈討論，網友也表示「這間好吃」、「2026第一個悲傷消息」

厚燒日法式烤肉餐盒位於台中市西區五權五街，店內提供有香料烤豬排、蒜香烤雞排、檸檬烤雞腿、紅酒烤牛肉、烤魚排佐蕃茄莎莎等多種口味的烤肉餐盒，價格約落於120～160元之間。由於口味獲得許多民眾喜愛，每逢用餐時段就會出現長長的排隊人龍，多熟客也都會提早以電話預定。除此之外，厚燒更是許多台中公司行號指定購買的會議便當，在GOOGLE MAP累積超過1,100則評論，平均獲得4.3分。

近日厚燒日法式烤肉餐盒於門口張貼歇業公告，指出因租約到期等相關因素，將於2026年2月13日停止營業。對於停業的消息，網友們也表示「我要哭了」、「台中最好吃的餐盒」、「以後中午要吃什麼」

