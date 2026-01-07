高鐵飯店聯票2026開賣 訂房加購高鐵票享平日78折

永續旅遊已成新趨勢，台灣高鐵「飯店聯票」延續與交通部觀光署合作，攜手逾百間優質飯店推出「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至12月31日止，旅客於合作飯店官網訂房，即享加購高鐵票平日78折、假日及疏運期間85折優惠，還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行」。

此外，高鐵TGo會員於活動期間入住具「環保標章旅館」之合作飯店，並透過「T-EX行動購票」App完成手機取票及搭乘，響應車票無紙化的環保目標，每票再加贈TGo會員點數100點，鼓勵旅客以行動支持低碳交通出遊。

「永續美好 慢遊台灣」專案精選多元且優質的飯店，邀請旅客輕鬆展開低碳旅行。凡使用「飯店聯票」入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐），每晚 6,050 元起，即贈圓山手繪地圖環保餐具組，再享西密道文化導覽，深入體驗歷史風華。

前往中部，推薦入住雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐），每晚12,500元起，入住即參與負碳排計畫，再享生態缸導覽或上福裕紅茶莊園導覽體驗，感受永續與在地文化。

前往高雄的旅客，則可選擇和逸飯店•高雄中山館舒適客房，每晚3,300元起，含自助式早餐、品嚐在地友善農食，再贈壽山動物園門票。

台灣高鐵誠摯邀請您在享受悠閒旅程的同時，也為環境保護盡一份心力，與高鐵一起守護台灣的美好。立即上網搜尋台灣高鐵「飯店聯票」，預訂「永續美好 慢遊台灣」專案，從永續飲食、在地創生、低碳旅遊、節能減塑與循環設計五大面向出發，與優質業者共同合作，讓旅行不僅美好，更具意義。