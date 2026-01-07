王品旗下吃到飽拚錯峰商機 原燒下午可吃210分鐘、和牛涮到凌晨2點

年末聚餐需求升溫，吃到飽與自助吧型態餐廳再度成為聚會首選。餐飲業者看準離峰時段客流潛力，陸續推出延長用餐時間的策略，吸引消費者錯峰用餐、拉長停留時間。

王品集團旗下「原燒 日式燒肉」即日起至12月31日，於指定門市推出平日離峰延長用餐方案，週一至週五下午1點半後內用，可用餐至下午5點，最長達210分鐘。王品表示，原燒自今年將台中西屯家樂福店與竹北光明店調整為半自助吧經營模式後，帶動營業額平均成長約八成，表現優於預期，因此年底前進一步擴大至台北西門店，同步延長下午時段用餐時間。

除用餐時間加碼外，原燒也同步強化菜單內容，即日起推出北海道干貝、奶油蒜味牛舌及薄切帶骨牛小排等品項，提供99元起的加購選擇，並搭配會員回饋機制，至1月31日前，瘋美食會員憑電子票券內用消費1客澳洲和牛套餐，可兌換海鮮拼盤。

夜間鍋物市場方面，「和牛涮」則鎖定夜貓族客群，6月30日前於全台多數門市推出深夜延長營業方案，週一至週四晚間9點後內用，可一路用餐至凌晨2點，最長涮肉時間達5小時（高雄夢時代、高雄博愛、頭份尚順及台南仁德家樂福店不適用）。

此外，王品集團「強鍋季」活動進入最後倒數階段，至1月31日前，瘋美食會員至「和牛涮」、「聚」、「青花驕」、「向辣」及「尬鍋」等五大鍋物品牌消費，不限金額即可獲得800元開鍋金，並有機會抽中價值萬元的999純金火鍋金飾；同時透過集章活動，集滿指定徽章可兌換年終紅包與餐券，最高累積回饋價值超過 6,000 元。