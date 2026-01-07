三商炸雞「7塊炸雞199元」現省256！必勝客「4款經典比薩」口味升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出全新口味「千島海鮮盛宴」，另外還有升級版「超級夏威夷」。圖／必勝客提供
必勝客推出全新口味「千島海鮮盛宴」，另外還有升級版「超級夏威夷」。圖／必勝客提供

迎接新年與春節前的聚餐需求，「拿坡里披薩．炸雞」推出雞省炸烤雙享活動，自即日起至2月4日止，「義式炸雞3塊＋普羅旺斯烤雞3塊」，原價390元，特價199元。針對家庭與多人分享需求，另推出「烤雞6塊＋山賊烤雞翅3塊」的組合，原價585元，特價269元。凡購買任一餐點，也可加購「山賊烤雞翅4塊」，原價260元，加購價99元。

「三商炸雞」同步推出新年優惠，自即日起至1月26日止，外帶「7塊炸雞」原價455元，特價199元。三商i美食會員於活動期間，可於APP使用5點兌換三商炸雞限定優惠券，外帶7塊炸雞會員價189元。同檔期內，另有多款加點優惠，外帶「6隻灑粉酥炸棒腿」原價149元、特價99元。

必勝客針對旗下招牌比薩，推出大規模升級，針對「海鮮」、「和風章魚燒」、「夏威夷」，以及「韓式泡菜燒肉」等四種口味，重新調整食材與內容，升級成為「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「超級夏威夷」、「韓式泡菜豬五花」，加上全新登場的「千島海鮮盛宴」，提供消費者更多元的選擇。即日起至1月31日，「韓式泡菜豬五花」與「超級夏威夷」平日外帶單點大比薩優惠價299元，假日單點外帶6折；「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「千島海鮮盛宴」不分平假日，外帶單點大比薩皆享6折優惠。

除此之外，1月30日前，平日外帶「買大送大」加碼升級為「買1送3」，買大比薩送一個大比薩，再送副食4選1、大瓶飲料1瓶。「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，每份111元起。

即日起至2月2日，「四小福雙拼系列」大比薩特價199元，包含「四小福熱帶鳳梨海鮮總匯」與「四小福日式照燒雞」兩款組合。另外波隆那肉醬起司薯瓣2份99元、黃金雞柳條8條99元，巧克力QQ球10顆59元。1月19日前，會員訂購「私廚饗宴餐」即可參加抽獎，有機會獲得「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊抵用券」1份，市值15,000元。

三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供
三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供
必勝客推出升級版「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」。圖／必勝客提供
必勝客推出升級版「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」。圖／必勝客提供

海鮮 特價 章魚

延伸閱讀

比拿坡里強！三商炸雞「7塊炸雞199元」領軍3優惠　頂呱呱「8塊雞新春桶」現省101元

台新Richart數位品牌升級

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

2026跨年開趴必看！ 全台10大「跨年速食美食優惠」火力全開 炸雞買1送1、披薩買大送大、指定套餐再抽日本來回機票

相關新聞

三商炸雞「7塊炸雞199元」現省256！必勝客「4款經典比薩」口味升級了

迎接新年與春節前的聚餐需求，「拿坡里披薩．炸雞」推出雞省炸烤雙享活動，自即日起至2月4日止，「義式炸雞3塊＋普羅旺斯烤雞...

春櫻之旅 用舌尖記憶京都

春櫻之旅也是摘星之旅，旅宿散步可及的距離，櫻花綻放，探訪四家米其林餐廳，一次摘下八顆星星，用舌尖記憶整個春櫻綻放的京都。...

7-ELEVEN「星級饗宴」推米其林30顆星主廚監製法餐！主打超商首款「低食物里程燉飯」

瞄準民眾藉由小奢華美食犒賞自己的食飲需求，7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳...

暖氣不是越熱越好？家電達人曝「黃金溫度」省電又舒適

氣溫驟降，不少民眾紛紛開啟家中的暖氣，希望室內快速升溫。不過，冷暖空調的暖氣功能究竟該設定在幾度才能兼顧保暖與節能，成為...

賣比日本貴…金色三麥董事長二度發聲談定價 網友反問：台灣也能促銷嗎？

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，經過一整天的延燒，似乎越演越烈。由於網友透...

漢堡王3款「安格斯牛肉堡套餐」現省73元！摩斯「海老雙蝦堡」新登場

歲末年終的時刻，漢堡王自即日起至1月25日期間，限時推出「安格斯牛肉堡」系列優惠方案，包括搭配鹹香起士醬的「勁濃安格斯牛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。