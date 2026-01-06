7-ELEVEN「星級饗宴」推米其林30顆星主廚監製法餐！主打超商首款「低食物里程燉飯」

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，由榮獲米其林30顆星主廚Olivier Elzer監製創意料理。圖／7-ELEVEN提供
瞄準民眾藉由小奢華美食犒賞自己的食飲需求，7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」即日起攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，推出由榮獲米其林30顆星主廚Olivier Elzer監製的6款創意料理，將平時大眾較難親近的法式餐廳美食轉化為日常便利鮮食，並串連在地農業使用本土研發的燉飯專用米，開發超商通路首款「低食物里程燉飯」，不僅更講究餐點的口感層次，也藉由原物料採購支持在地稻米，持續扮演社會廚房的角色、發揮零售正面影響力。

7-ELEVEN表示，「星級饗宴」自2020年領先市場開創超商星級聯名風潮，與各領域指標性餐飲品牌合作，將星級主廚料理透過超商系統化進行商品開發，打造便利並具高價值感的鮮食商品。去年首次攜手「Seasons by olivier e.」聯名即大獲好評，兩週創下銷售額破4千萬元佳績，今年雙方再度合作規劃全新菜單，由餐廳創辦人Olivier Elzer主廚親自進行風味指導，以法式料理的細膩手法與獨門醬料為超商開發多款即食餐點，帶來融合經典與創新魅力的美味，商品種類涵蓋燉飯、焗烤、熱食小點與冷食，同時強化主餐和加熱隨手即食的商品。

主打新品「半熟玉子烤雞松露燉飯（售價129元）」為雙方合作的亮點，7-ELEVEN以在地稻米取代進口原料，與中華鮮食發展協會及花蓮富里農會合作，引進由農業部花蓮農改場研發的本土第一款「燉飯專用米『花蓮26號』」，有別於過去超商使用的台南11號米種，新品更貼近法式燉飯濕潤、米心彈牙的口感，主廚特調松露白醬以濃郁瑞穗鮮乳入菜，佐以半熟玉子與香料烤雞，帶來全新升級的超商燉飯食感體驗。7-ELEVEN長期支持在地稻作產業，門市販售的鮮食商品現已全面使用在地米，每年為農民帶來穩定收益，本次採購約47噸的花蓮26號米，規模相當於全台各大業者每年從義大利進口燉飯專用米總用量的一半，提升食感、帶來新鮮且安心的新選擇，同時大幅減少碳足跡與食物里程。

2024年統一超商農特產品採購總量近11.9萬噸，在地採購數量占比高達79%，涵蓋稻米、雞、豬、蛋、蔬菜與水果等，積極運用在地食材推出常銷和季節限定鮮食，尤其在稻米部分，嚴選台灣米標章認證的台南11號低碳植米、台梗9號米及長糯米等，品質穩定，讓便當、飯糰等商品皆能呈現最佳風味，也讓全民都能用更便利的方式支持在地農業。

除了主打燉飯之外，本次聯名商品著重於冬季最受消費者喜愛的濃郁起司風味，運用超商獨家直火炙燒焗烤技術烤製的「法式雙起司焗烤貝殼麵」有著彷彿餐廳現做般的焗烤牽絲口感與香氣；「法式白醬洋芋」以濃郁奶香白醬為基底，拌入洋芋與通心粉鋪上3種起司，是新鮮解饞小點。

同步推出2款可快速加熱、一手便利即食的輕食，像是「法式起司燻培根厚土司」為奶香白醬和燻培根的完美組合，以及有著白蝦、花枝、魷魚等豐富海鮮與羅勒青醬搭配的「雙起司青醬海鮮排握便當」。冷食部分則推薦搭配南法經典料理「法式尼斯沙拉」，以新鮮時蔬、水煮蛋、黑橄欖與油漬鮪魚，佐以橄欖油醋醬，作為清爽開胃或佐餐解膩的選擇。

