暖氣不是越熱越好？家電達人曝「黃金溫度」省電又舒適

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
家電達人486先生建議，冷暖空調的暖氣溫度設定在20至22度，可兼顧舒適與省電。圖／486團購提供
氣溫驟降，不少民眾紛紛開啟家中的暖氣，希望室內快速升溫。不過，冷暖空調的暖氣功能究竟該設定在幾度才能兼顧保暖與節能，成為近期網路熱議的話題。

家電達人486先生指出，許多人為了快速變暖而將溫度調得過高，實際上卻容易造成耗電與不適。建議將溫度設定在20度至22度之間，最接近舒適的體感溫度，也能讓壓縮機維持穩定運轉，兼顧舒適與省電

除了溫度設定外，暖氣的出風方向同樣會影響整體暖房效果。486先生表示，由於熱空氣容易往上飄，加上多數冷暖空調都安裝在牆面較高的位置，若出風角度維持水平或向上吹送，容易導致熱空氣積聚在天花板附近，造成室內下層溫度不易升高。因此，建議使用暖氣功能時將出風口調整為朝下吹送，有助於暖流均勻分布。

他也補充，若能搭配循環扇使用，加速室內空氣對流，不僅能提升暖房效率，也能讓壓縮機提早降載，縮短高功率運轉時間，進一步達到節能、省電費的效果。

不少人糾結該選擇冷暖空調還是移動式電暖器，486先生建議可依使用情境來判斷。若是長時間、大面積的空間需求，變頻冷暖氣機的能源轉換效率相對較高，長期使用下來較省電。但若是短時間或針對局部區域，例如浴室、書房或臥室，則可考慮移動式電暖器，具備即開即熱、移動方便的優點，能快速滿足短暫的取暖需求。

486先生提醒，使用冷暖空調也要養成定期清潔濾網的習慣，避免灰塵堆積影響出風效率與空氣品質，透過正確的使用與保養方式，才能在冬季打造舒適、省電又健康的居家環境。

短時間或局部區域可選用移動式電暖器，快速滿足取暖需求。請務必詳讀使用說明書、注意安全。圖／486團購提供
使用暖氣功能時，記得將冷暖空調的出風口朝下吹送。圖／486團購提供
暖氣 486先生 省電

