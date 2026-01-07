聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／春櫻之旅 用舌尖記憶京都

聯合報／ 本報訊

春櫻之旅也是摘星之旅，旅宿散步可及的距離，櫻花綻放，探訪四家米其林餐廳，一次摘下八顆星星，用舌尖記憶整個春櫻綻放的京都。旅人將入住坐落於琵琶湖疏水道沿岸的絕美旅宿「馥府京都」，美食饗宴安排米其林三星京都吉兆嵐山本店和一子相傳中村。同時走訪櫻花勝地，世界遺產醍醐寺、蹴上斜坡鐵道上的櫻花隧道、平安神宮神苑和天龍寺，前往岡崎搭乘十石舟巡禮琵琶湖和嵐山屋形船漫遊嵐峽。

有行旅「春綻京都 住在櫻花林邊」旅程，四月五日至四月九日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8j5v3c

京都 出國旅遊

延伸閱讀

京都必訪景點「千本鳥居」！伏見稻荷大社旅遊指南，不可錯過看點與美食一次報你知！(下)

中國限縮陸客赴日旅遊 京都市內飯店出現「前所未有」降價

京都住1晚只要300！降價潮衝擊小型旅館 原因非單純陸客減少

影／日本京都橘高校「橘色惡魔」旋風襲捲屏東 民眾擠爆現場

相關新聞

金色三麥蜂蜜啤酒不賣了！官方聲明：未來將在台推出新包裝版本

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，引發國內消費者高度矚目，經過一天的沈澱，「...

萬波「3款草莓系飲品」、發發×乖乖「草莓煉乳優格」酸甜新登場

隨著時序進入草莓盛產季節，萬波島嶼紅茶自1月9日推出草莓系列商品。首度將米麻糬融入飲品中的「米麻糬草莓歐蕾」，選用草莓融...

抹茶控別錯過！辻利茶舗菜單升級　必吃法朋聯名甜點、5件式時光套餐

擁有百年歷史的京都抹茶「辻利茶舗 TSUJIRI」，今年在台推出全新菜單，共計有16款全新品項。除了將日本茶藝文化與台灣...

全國電子「一月破盤」開跑 全館家電最低6折起 滿額最高回饋23,000元

全國電子開春推出年度最強檔期「一月破盤」活動，自1月9日至1月19日限時11天登場，主打價格到位、回饋到頂，搶攻新年換機...

阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線

阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部...

限時11天！燦坤會員特典全館5折起 滿額iPhone 17 Pro Max直接帶回家

燦坤新年首檔「因為有你才有光」會員特典活動，自1月9日起至1月19日限時11天登場，搶攻農曆年前最重要的除舊佈新家電換購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。