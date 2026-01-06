賣比日本貴…金色三麥董事長二度發聲談定價 網友反問：台灣也能促銷嗎？

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」蜂蜜啤酒，在日本賣得比台灣便宜的議題，經過一整天的延燒，似乎越演越烈。由於網友透過「SUNMAI金色三麥」董事長暨執行長葉冠廷在社群分享的照片，看見蜂蜜啤酒在日本的標價為549日圓，換算約新台幣110元，與台灣市售單瓶約125元有落差，讓不少網友質疑：「台灣買的比較貴」、「台灣人真盤」。針對此爭議，葉冠廷除了在晚間二度於社群媒體發聲外，品牌也表正式聲明，但似乎仍無法平息網友怒火。

葉冠廷晚間透過社群二度發聲，「金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。」他同時承諾：「我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。」

「SUNMAI金色三麥」也在公開聲明中指出，「過去5年間，日圓兌新台幣匯率出現明顯變動，累積貶值幅度約23%。2021年日圓兌新台幣為0.25，當時折合約新台幣137元；至今隨著匯率與市場環境變化，價格在換算後出現不同落差。」

網友紛紛表示，「日幣貶值、進口品普遍都大漲了，然後台灣進口的啤酒還更便宜…真的問號？」、「到底是稅、還是百貨特價、還是匯率問題？你們要不要挑一個正確答案？」、「台灣也能促銷嗎？」、「建議直接一個禮拜活動優惠，有誠意的行動，會比文字更有說服力」。

