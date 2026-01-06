快訊

漢堡王3款「安格斯牛肉堡套餐」現省73元！摩斯「海老雙蝦堡」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯推出新品「海老雙蝦堡」（右）、「柚香明太子海洋珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出新品「海老雙蝦堡」（右）、「柚香明太子海洋珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供

歲末年終的時刻，漢堡王自即日起至1月25日期間，限時推出「安格斯牛肉堡」系列優惠方案，包括搭配鹹香起士醬的「勁濃安格斯牛肉堡」、主打正宗火烤風味的「安格斯厚切牛肉堡」、或是帶有花生醬香氣的「花生安格斯牛肉堡」等3種口味，搭配小薯和中杯飲料，原價242元，限時優惠價169元，現省73元。

除此之外，即日起至2月9日，還有「BK雙享」優惠方案，「BBQ培根牛肉堡」搭配「雙起士牛肉堡」，每組119元。「花生培根牛肉堡」、「花生培根脆雞堡」，還有「小華堡」、「雙起士培根牛肉堡」，自由搭配4選2，每組139元。

摩斯漢堡自1月8日起，推出多款限定新品。「海老雙蝦堡」選用2尾飽滿完整、份量感十足的白蝦，酥炸後搭配特製日式大阪燒醬、塔塔醬，堆砌出豐富的味覺享受，每份125元。同步推出的「柚香明太子海洋珍珠堡」嚴選鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜等食材製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬，並以柚香漬蘿蔔點綴，每份120元。

全新副餐組合「雞塊月亮薯組」以外酥內鬆軟的厚切月亮薯條，搭配經典摩斯雞塊，每組75元，套餐加購價70元。暖心飲品「橙香熱茶」選用台東東河晚崙西亞橙果，搭配摩斯熱紅茶，每杯50元，搭配早餐套餐選購，即享優惠價35元。

MOS Order APP跨店取自1月8日至1月31日推出新品期間限定嚐鮮活動，「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」二擇一，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組原價538元起，優惠價438元。

全新副餐組合「雞塊月亮薯組」。圖／摩斯漢堡提供
全新副餐組合「雞塊月亮薯組」。圖／摩斯漢堡提供
漢堡王「安格斯厚切牛肉堡套餐」，優惠價169元。圖／漢堡王提供
漢堡王「安格斯厚切牛肉堡套餐」，優惠價169元。圖／漢堡王提供
「勁濃安格斯牛肉堡套餐」，優惠價169元。圖／漢堡王提供
「勁濃安格斯牛肉堡套餐」，優惠價169元。圖／漢堡王提供

