不是失誤？凱旋門神秘「2036」投影 揭開名廚亞尼克喪子之痛
2026年跨年夜，巴黎凱旋門上投影出數字「2036」。這不是誤植，而是來自擁有17顆米其林星星的法國名廚亞尼克．亞蘭諾（Yannick Alléno）的喪子錐心之痛。
他24歲的愛子Antoine原本是法國廚藝界備受矚目的明日之星，卻於2022年在巴黎一樁偷車賊酒駕肇事逃逸事件中失去性命。痛失愛子的他，成立「Antoine Alléno Association」，他花了三年的時間推動修法，將過去在法國法律中被歸類為「過失殺人」的酒駕與吸毒駕車，成功於2025年7月9日重新修定為「道路殺人罪」。自此法國法律明文規定，若駕駛人酒駕、吸毒駕車，或符合無照駕駛、肇事逃逸、超速…等10種加重犯罪情節導致他人死亡，刑期上限可提升至10年有期徒刑。
亞尼克．亞蘭諾是全球少數與名廚Alaine Ducasse、Thomas Keller、侯布雄（Joël Robuchon）齊名，擁有超過一間三星餐廳的主廚。他與台灣很有淵源，2011年11月曾來到台北101開設「STAY by Yannick Alléno」，但在2017年9月因大環境因素而宣布停業。2019年時亞尼克．亞蘭諾也曾特別來台，在「蘭餐廳」與當時的主廚基爾達 （Gildas Périn，現「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」駐店主廚）一同合作四手餐會。
無奈再出色的專業成就，也無法挽回愛子的生命。亞尼克．亞蘭諾呼籲，「我們每個人都有責任，避免這樣的遺憾再度發生。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
